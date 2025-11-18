बच्चा देर तक जागता है? सोने से 45 मिनट पहले करवाएं ये 6 काम, सुबह खुद उठकर बोलेगा 'गुड मॉर्निंग'!

Ideal bedtime routine order for school-age kids : आजकल बच्चों पर पढ़ाई का दबाव और मोबाइल,टीवी का क्रेज बहुत बढ़ गया है. ऐसे में रात को उन्हें चैन की नींद सुलाना पेरेंट्स के लिए बड़ी चुनौती है. लेकिन अगर आप एक पक्का, ‘सेट' रूटीन बना लें, तो बच्चे आराम से सोएंगे और सुबह एकदम फ्रेश होकर उठेंगे. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सोने से 30 से 45 मिनट पहले ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. यह है बच्चों को सुलाने का सबसे सही और आसान 6-स्टेप वाला रूटीन, जिसे कोई भी आसानी से फॉलो कर सकता है.

बच्चों को सुलाने का सही तरीका क्या है - What is the right way to put children to sleep

1. ‘शांत माहौल' बनाओ और स्क्रीन ऑफ करो

बिस्तर पर जाने से कम से कम 1 घंटा पहले टीवी, मोबाइल और टैबलेट (Screens) पूरी तरह बंद कर दें. इनकी ब्लू लाइट नींद लाने वाले हार्मोन 'मेलाटोनिन' को बनने से रोकती है. इसके बजाय, कमरे की लाइट डिम यानी हल्की कर दें और बच्चों को शांत गेम खेलने दें या बस धीमी आवाज में बात करें.

2. गर्म पानी से नहलाओ या शावर दो

हल्के गर्म पानी से नहाना बच्चों के शरीर और दिमाग को तुरंत आराम देता है. गर्म पानी थकी हुई मांसपेशियों को शांत करता है और नींद के लिए जरूरी शरीर का तापमान कम करने में मदद करता है. यह एक आरामदायक रूटीन है, जो बच्चों को बहुत पसंद आती है.

3. दांतों की सफाई और हाइजीन

नहाने के बाद, बच्चों को ब्रश करने, चेहरा धोने और कंघी करने के लिए कहें. यह रूटीन उन्हें अच्छी आदतें सिखाता है और यह बताता है कि दिन खत्म हो गया है. इसे मजेदार बनाने के लिए आप कलरफुल टूथब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं.

4. आरामदायक पजामा

बच्चों को हल्के और ढीले, आरामदायक कपड़े (पजामा) पहनने दें. अगर बच्चे खुद अपने कपड़े चुनते हैं, तो वे इस रूटीन में ज्यादा खुश रहते हैं. सही कपड़े उन्हें रात में बेचैनी, गर्मी या खुजली से बचाते हैं, जिससे नींद अच्छी आती है.

5. 10-15 मिनट साथ में पढ़ो या बात करो

सोने से ठीक पहले के ये 10-15 मिनट सबसे जरूरी होते हैं. बच्चे को कहानी पढ़कर सुनाएं, या उनसे पूछें कि आज उनका दिन कैसा रहा. यह समय माता-पिता और बच्चे का रिश्ता मजबूत करता है. इससे बच्चे भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं और उन्हें रात में डर या बेचैनी नहीं होती.

6. रोज एक ही समय पर सुलाओ

रोज एक ही समय पर बच्चे को बिस्तर पर लेटाना. चाहे रात के 8:00 बज रहे हों या 8:30, टाइम फिक्स रखें. बच्चे को गले लगाकर या प्यार भरी गुडनाइट कहकर बिस्तर पर लिटाएं. जब बच्चे का सोने का समय पक्का होता है, तो उनकी बॉडी क्लॉक सेट हो जाती है.

यह भी पढ़ें

GOOD AFTER NOON : सर्दी में बढ़ गई है सुस्ती, लगी रहती है थकान, अपनी डाइट में शामिल करें ये 4 फूड्स

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)