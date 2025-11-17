GOOD AFTER NOON : सर्दी में बढ़ गई है सुस्ती, लगी रहती है थकान, अपनी डाइट में शामिल करें ये 4 फूड्स

Winter food diets : ठंड में हमारा शरीर खुद को गर्म रखने में ज्यादा एनर्जी लगाता है, और धूप कम मिलने से भी विटामिन डी (Vitamin d) की कमी हो जाती है, जिसका सीधा असर हमारी एनर्जी लेवल पर पड़ता है. लेकिन इस आलस को भगाने के लिए जिम जाने या कोई महंगी दवाई लेने की जरूरत नहीं है. बस अपनी किचन में मौजूद ये 4 'देसी' चीजें अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए, फिर देखना, सुस्ती कैसे 'चुटकियों में' गायब हो जाएगी.
सुस्ती भगाओ, एनर्जी पाओ ये हैं वो 4 सुपरफूड्समेवे खाएं (Dry fruits)
काजू, बादाम, अखरोट और खजूर... ये सिर्फ त्यौहार पर खाए जाने वाले आइटम नहीं हैं, बल्कि ये 'एनर्जी का पावरहाउस' हैं. इनमें हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं. सुबह भीगे हुए 4-5 बादाम या कुछ खजूर खाने से आपकी बॉडी को तुरंत किक मिलती है.देसी घी (desi Ghee)
अक्सर लोग फैट के डर से घी खाना छोड़ देते हैं, पर सर्दी में यह गलती बिल्कुल न करें. एक चम्मच देसी घी आपकी दाल या रोटी में शामिल करने से शरीर को अच्छी गर्मी और हेल्दी फैट मिलता है. यह फैट धीरे-धीरे एनर्जी रिलीज करता है, जिससे आपको लंबे समय तक थकान महसूस नहीं होती.शकरकंद (Sweet Potato)
सर्दियों में आसानी से मिलने वाली शकरकंद सिर्फ स्वाद में ही नहीं, एनर्जी में भी लाजवाब है. ये आलू की तरह नहीं होती. इसमें मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट धीरे-धीरे टूटते हैं और शरीर को लगातार एनर्जी सप्लाई करते हैं. इसे उबालकर या हल्का भूनकर खाने से आपको फाइबर भी मिलता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और बार-बार की थकान को दूर करता है.अंडा (Egg)
अगर आप नॉन-वेजिटेरियन हैं, तो अपने नाश्ते में रोज एक अंडा शामिल करें. यह एक 'कम्पलीट फ़ूड' है, यानी इसमें लगभग हर जरूरी पोषक तत्व मौजूद होता है. अंडा खाने से मसल्स को ताकत मिलती है और सुबह-सुबह जो आलस आता है, वो प्रोटीन की पावर से दूर भाग जाता है.
इन 4 फूड्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें. साथ ही, थोड़ा धूप सेंकना और रोज 15 मिनट की वॉक करना न भूलें.
