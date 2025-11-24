बेड पर जाते ही नींद हो जाती है गायब,सोने से पहले कर लीजिए ये काम, आएगी गहरी नींद

Achhi need ke lie kya kare : रात को थकान से चूर होकर आप बिस्तर पर जाते हैं, लेकिन आंख बंद करते ही दिमाग में ख्यालों की रेस शुरू हो जाती है. घड़ी देखते-देखते रात निकल जाती है और सुबह आप थके हुए उठते हैं. यह परेशानी आजकल बहुत लोगों को है. अगर आप भी गहरी नींद (Deep Sleep) के लिए तरस रहे हैं, तो सोने से पहले कुछ चीजों को अपनी आदत बना लेंगे तो फिर आपको बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाएगी, तो बिना देर किए आइए जानते हैं उन खास टिप्स के बारे में ...

अच्छी नींद के लिए करें ये 5 काम - Do these 5 things for good sleep

बिस्तर पर जाने से कम से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, लैपटॉप या टीवी को बंद कर दें. इन स्क्रीन्स से एक 'नीली रोशनी' (Blue Light) निकलती है, जो हमारे दिमाग को जगाए रखती है और शरीर में नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन को बनने से रोकती है. मोबाइल की जगह आप कोई किताब पढ़ सकते हैं.

हमारे शरीर की एक 'biological clock' होती है. अगर आप रोज अलग-अलग समय पर सोते हैं, तो यह घड़ी गड़बड़ा जाती है. कोशिश करें कि रोज रात को एक ही समय पर बिस्तर पर जाएं (छुट्टियों पर भी). यह आदत आपके शरीर को अपने आप नींद के लिए तैयार कर देगी.

अगर दिमाग में बहुत भाग-दौड़ चल रही है, तो रिलैक्स होने की टेक्निक अपनाएं. बिस्तर पर लेटकर गहरी सांसें (Deep Breathing) लेने का अभ्यास करें. धीरे-धीरे सांस अंदर लें और धीरे-धीरे बाहर छोड़ें. ऐसा करने से तनाव कम होता है और दिमाग शांत होने लगता है. आप 5 मिनट का हल्का ध्यान (Meditation) भी कर सकते हैं.

सोने के लिए आपका कमरा परफेक्ट होना चाहिए. कमरे का तापमान न बहुत गर्म हो और न ही ज्यादा ठंडा. कमरे में अंधेरा रखें और अगर जरूरत हो तो ईयरप्लग का इस्तेमाल करें. एक शांत और ठंडा माहौल शरीर को गहरी नींद के लिए तेजी से तैयार करता है.

सोने से कुछ घंटे पहले चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक्स (जिनमें कैफीन होता है) पीने से बचें. कैफीन आपकी नींद को भगा देता है. इसी तरह, रात को बहुत भारी या मसालेदार खाना खाने से भी बचें. हल्का खाना खाएं, ताकि आपका पेट रात भर आराम से काम करे.

