विज्ञापन
विशेष लिंक

सर्दियों में उंगलियों की सूजन को कैसे ठीक करें? चमत्कारी उपाय से कम नहीं हैं ये 5 देसी घरेलू नुस्खे

Winter Finger Swelling Remedies: सर्दियों में उंगलियों की सूजन कोई साधारण समस्या नहीं, यह शरीर में ब्लड फ्लो की कमी और मौसम की ठंडक का संकेत है. दवाई लेने से पहले इन देसी उपचारों को आजमाएं ये न सिर्फ सुरक्षित हैं.

Read Time: 5 mins
Share
सर्दियों में उंगलियों की सूजन को कैसे ठीक करें? चमत्कारी उपाय से कम नहीं हैं ये 5 देसी घरेलू नुस्खे
Finger Swelling in Winter: सर्दियों में हाथ और पैरों की उंगलियां क्यों सूज जाती हैं.

How to Reduce Finger Swelling Naturally: सर्दियों का मौसम अपने साथ कई तरह की परेशानियां लेकर आता है सूखी त्वचा, फटी एड़ियां और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली समस्या है उंगलियों की सूजन (Finger Swelling). सुबह उठते ही हाथों की उंगलियां फूल जाती हैं, अंगूठा मोड़ने में दर्द होता है, रिंग तंग लगने लगती है और कभी-कभी तो कप खोलने या मोबाइल पकड़ने में भी दिक्कत होती है. यह समस्या महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है, लेकिन ठंड में कमजोर ब्लड सर्कुलेशन के कारण यह किसी को भी परेशान कर सकती है.

दरअसल, ठंड के मौसम में हमारी नसें सिकुड़ जाती हैं और शरीर के छोर यानी उंगलियों तक ब्लड फ्लो (Blood Circulation) कम हो जाता है. इसके अलावा पानी कम पीना, सर्द हवाओं से सीधे संपर्क में आना, लगातार हाथों को ठंडे पानी में डालना, सर्दी में कम फिजिकल एक्टिविटीज और कभी-कभी कैल्शियम या विटामिन की कमी ये सब मिलकर उंगलियों में सूजन और दर्द पैदा कर देते हैं. लेकिन, अच्छी बात यह है कि कुछ देसी घरेलू नुस्खे इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही 5 उपाय जिन्हें अपनाकर आप बिना दवा के सूजन को गायब कर सकते हैं.

हाथ-पैरों की उंगलियों की सूजन कैसे ठीक करें? |  How to Cure Swelling of Fingers and Toes? (Hath Pairo Ki Sujan Kaise Kam Kare)

1. सरसों के तेल से मालिश, ठंड का इलाज ठंडे हाथों की जड़ में

सरसों का तेल शरीर में गर्माहट पैदा करता है और ब्लड फ्लो को तेज करता है. हर सुबह और रात को हल्का गर्म सरसों का तेल उंगलियों पर लगाकर 10-15 मिनट मालिश करें. यह सूजन, दर्द और अकड़न को कम करता है. रेगुलर मालिश करने से उंगलियों की पकड़ मजबूत होती है और सर्दियों की जकड़न दूर रहती है.

ये भी पढ़ें: ठंड लगकर बुखार आना किसका लक्षण है? ठंड लगना हो सकता है इन 5 सबसे खतरनाक बीमारियों का संकेत, क्‍या करें

2. गुनगुने पानी में हाथ डुबोकर रखें, तुरंत राहत देने वाला उपाय

यह सबसे आसान और असरदार तरीका है. एक बर्तन में हल्का गर्म पानी लें और उसमें 10 मिनट तक हाथ रखें। पानी की गर्माहट नसों को खोल देती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और सूजन कुछ ही मिनटों में कम होने लगती है. चाहें तो पानी में थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, यह सूजन को और तेजी से कम करता है.

3. हल्दी और अजवाइन का लेप

हल्दी में करक्यूमिन और अजवाइन में थाइमोल कंपाउंड होता है, जो सूजन को जड़ से मिटाने में मदद करता है. एक चम्मच हल्दी और एक चम्मच अजवाइन को गर्म पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं. इसे उंगलियों पर लगाकर 20 मिनट छोड़ दें. यह घरेलू लेप सूजन को शांत करता है और दर्द को भी कम करता है. इसे रोजाना 3-4 दिन करें, फर्क साफ दिखेगा.

ये भी पढ़ें: 9 करोड़ का इंजेक्शन! मौत से वापस लाने का इकलौता इलाज, क्या है SMA बीमारी, कैसे होती है और क्यों है इलाज इतना महंगा?

Latest and Breaking News on NDTV

4. अदरक की चाय

उंगलियों की सूजन सिर्फ बाहरी समस्या नहीं होती. शरीर की ठंडक और ब्लड फ्लो रुकने के कारण भी यह बढ़ जाती है. अदरक शरीर को गर्म रखता है और माइक्रोसर्कुलेशन सुधारता है. रोज सुबह अदरक वाली चाय या अदरक को पानी में उबालकर सेवन करने से सूजन धीरे-धीरे कम होने लगती है. यह उपाय खासकर उन लोगों के लिए प्रभावी है, जिनके हाथ जल्दी बर्फ जैसे ठंडे हो जाते हैं.

ये भी पढ़ें: साधारण बीज का असाधारण असर, सिर्फ 10 दिन पानी में भिगोकर पीना वरदान से कम नहीं, यहां पढ़ें फायदे

5. मेथी के दानों का सेवन

मेथी शरीर की कोशिकाओं में गर्म एनर्जी बढ़ाती है और ठंड से हुई सूजन को कम करती है. रात को एक चम्मच मेथी भिगो दें और सुबह चबा-चबा कर खाएं. चाहें तो मेथी का पानी भी पी सकते हैं. यह उपाय उंगलियों की सूजन ही नहीं, पूरे शरीर के जोड़ों के दर्द में भी रामबाण है.

सर्दियों में उंगलियों की सूजन कोई साधारण समस्या नहीं, यह शरीर में ब्लड फ्लो की कमी और मौसम की ठंडक का संकेत है. दवाई लेने से पहले इन देसी उपचारों को आजमाएं ये न सिर्फ सुरक्षित हैं, बल्कि समय के साथ आपकी उंगलियों को फिर से हल्की, लचीली और दर्द-रहित बना सकते हैं.

Watch Video: ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षण, कारण और इलाज | Brain Tumor In Hindi

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Finger Swelling In Winter, Winter Finger Swelling Remedies, Swollen Fingers Treatment, How To Reduce Finger Swelling Naturally, Home Remedies For Swollen Fingers, Cold Weather Finger Pain Solution, Causes Of Finger Swelling In Winter, Mustard Oil Massage Benefits For Hands, Warm Water Therapy For Swollen Fingers, Turmeric And Ajwain Paste For Swelling, Ginger Tea For Inflammation, Why Do Fingers Swell In Winter, Best Natural Remedies For Winter Finger Swelling, How To Get Rid Of Swollen Fingers Without Medicine, Finger Stiffness And Swelling In Cold Weather Solutions, Cold-induced Finger Swelling
Get App for Better Experience
Install Now