मसूड़ों से Bleeding के पीछे हो सकती है ये वजह, जानें क्यों आता है मसूड़ों से खून और इससे लिए असरदार घरेलू...

How to stop bleeding gums at home: कुछ घरेलू उपायों (Home remedies to stop bleeding gums) को अपनाकर आप अपने ओरल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं और मसूड़ों से ब्लीडिंग की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.

मसूड़ों की ब्लीडिंग से छुटकारा पाने के उपाय | How do I stop my gums from bleeding?

मसूड़ों से खून आने की ये है वजह, क्यों आता है मसूड़ों से खून (Causes of Bleeding Gums)

मुंह को ठीक से साफ न करना मसूड़ों से खून आने का मुख्य कारण हैं. इसके अलावा महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस भी इसका कारण हो सकता है. साथ ही विटामिन सी और विटामिन के जैसे विटामिन्स की कमी से भी मसूड़ों से ब्लीडिंग की समस्या होती है.

मसूड़ों से हो रही ब्लीडिंग को रोकने के उपाय (Ways to stop bleeding gums)

1. लौंग का तेल : लौंग का तेल न सिर्फ मसूड़ों की सूजन को कम करने और ब्लीडिंग को रोकने में मदद करता है बल्कि कंप्लीट ओरल केयर में ये मदद कर सकता है. इसके लिए आप बस थोड़ा सा लौंग का तेल लें और इसे सीधे अपने मसूड़ों पर मल लें या एक-दो लौंग लेकर चबाएं. ये थोड़ा कड़वा लग सकता है लेकिन यह मसूड़ों की सूजन को कम करने में मदद करेगा.

2. एलोवेरा : एलोवेरा चेहरे को मॉइश्चराइज करने के साथ ही मसूड़ों के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है, ये मसूड़ों की सूजन को कम करता है. बस करना ये है कि एलोवेरा जेल लें और इससे मसूड़ों पर मसाज करें. अब थोड़ी देर छोड़ दें और फिर कुल्ला कर लें. एलोवेरा सूजन को कम करने के साथ ही मसूड़ों के रोगों का इलाज करता है.

3. रेगुलर ब्रश करना और फ्लॉस करना : ब्लीडिंग गम्स से बचना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अपने मसूड़ों का ख्याल रखें. इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आप एक बार फ्लॉस करने के साथ-साथ दिन में दो बार ब्रश करना शुरू करें. इससे आपके दांत तो साफ रहेंगे ही मसूड़ों की कई बीमारियों और दांतों की समस्याओं को दूर रखने में भी मदद मिल जाएगी.

