Homemade Tooth Powder: हीरे जैसे चमकदार और लौहे जितने मजबूत दांत पाने के लिए घर पर ऐसे बनाएं अपना ऑर्गेनिक टूथ पाउडर

How to make ayurvedic powder for teeth whitening: यहां आसान रेसिपी है जिसे फॉलो करके आप कुछ ही मिनटों में अपना घरेलू टूथ पाउडर तैयार कर सकते हैं. अगर आप भी दांतों के सफेद कैसे बनाएं? (How To Make Teeth White) दांतों को चमकदार बनाने के तरीके तलाश रहे हैं तो यहां हम आपके लिए केमिकल फ्री टूथ पाउडर लेकर आए हैं जो दांतों को मजबूत और चमकदार बनाने में मदद कर सकता है.

होममेड टूथ पाउडर के फायदे | Benefits of Homemade Tooth Powder

इसे आप दांत सफेद करने का सबसे तेज और असरदार तरीका कह सकते हैं. यह बाजार से बहुत ज्‍यादा दाम देकर नहीं खरीना. आप इसे आराम से घर पर ही बना सकते हैं. यहां जानते हैं पीले दांतों को सफेद करने के ल‍िए आप किस तरह घर पर ही बना सकते हैं दांतों को सफेद करने वाला पाउडर और इसके फायदे...

इस पाउडर को बनाने के लिए बेंटोनाइट क्ले पाउडर, एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर, सी सॉल्ट और पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है.

बेंटोनाइट क्ले आपके मुंह में मौजूद टॉक्सिंस को खत्म करने का काम करती है और मिनरल से भरपूर होती है जो दांतों और मसूड़ों को हेल्दी रखती है.

बाइकार्ब सोडा एक नेचुरल क्लींजर है जो दांतों को सफेद रखता है.

हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है जो दांतों की गहराई से सफाई करती है. इसके इस्तेमाल से आपके दांत पीले नहीं होंगे.

एक्टिवेटेड चारकोल में डिटॉक्सिफाइंग और व्हाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और यह दांतों को क्लीन और स्मूथ रखने में मदद करता है.

सी सॉल्ट दांतों को पोषण देने में मदद करता है और मसूड़ों की जलन को ठीक करने में मददगार होता है.

पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक होता है.

घर पर कैसे बनाएं प्रोटीन पाउडर, जेब नहीं बस Weight होगा लूज...

व्हाइटनिंग टूथ पाउडर बनाने के लिए सामग्री:

2 बड़े चम्मच बेंटोनाइट क्ले

1 छोटा चम्मच बाईकार्ब सोडा

1 छोटा चम्मच प्योर, अनरिफाइंड सी सॉल्ट

1 छोटा चम्मच हल्दी

आधा छोटा चम्मच एक्टिवेटेड चारकोल

10 बूंद पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल

इस पाउडर में बेंटोनाइट क्ले और एक्टिवेटेड चारकोल शामिल होता हैं. इसलिए इसे मेटल के कंटेनर या मेटल के ढक्कन वाले कंटेनर में न रखें.

गर्मियों में आंखों की जलन को तुरंत शांत करने के लिए अपनाएं ये असरदार घरेलू उपाय

टूथ पाउडर बनाने की रेसिपी:

एक कांच के कटोरे में सभी सामग्री डालें और एक नॉन मेटल चम्मच से अच्छे से मिक्स करें. अब मिश्रण में एसेंशियल ऑयल मिलाएं. अगर आपके पास पेपरमिंट ऑयल नहीं है, तो कुछ पुदीने की पत्तियों को पीस कर इस्तेमाल कर सकते हैं. अंत में मिश्रण को छान लें. अब इसे एक छोटे कांच के जार में स्टोर करके सील कर दें.

टूथ पाउडर इस्तेमाल करने का तरीका:

एक छोटी नॉन मेटल चम्मच का इस्तेमाल करके, थोड़ी मात्रा में पाउडर अपनी हथेली पर निकालें और फिर हल्के गीले टूथब्रश की मदद से उस पाउडर से अपने दांत अच्छे से साफ करें. दांत चमकाने के बाद अपने मुंह को पानी से साफ कर लें. नेचुरल चीजों से घर पर टूथ पाउडर बनाना इतना आसान है.

Vaginal Cysts: Diagnosis & Treatment | वजाइनल सिस्ट से बचाव के उपाय | Dr Nupur Gupta

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.