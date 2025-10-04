विज्ञापन
महंगी क्रीम की क्या जरूरत... महज इन तीन योगासन से करें डार्क सर्कल्स को दूर

Yoga Poses To Reduce Dark Circles: योग के कुछ खास आसन आपकी आंखों के आसपास के ब्लड सर्कुलेशन को सुधारते हैं, जिससे त्वचा में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति बढ़ती है और डार्क सर्कल्स की समस्या कम हो जाती है.

Yoga Poses To Reduce Dark Circles: फेस योगा की मदद से डार्क सर्कल्स को दूर किया जा सकता है.

Yoga Poses To Reduce Dark Circles: आज की तेज और भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी सेहत और त्वचा पर कई तरह के दबाव बनते हैं. खासकर आंखों के नीचे दिखने वाले डार्क सर्कल्स, जो न केवल आपकी खूबसूरती को प्रभावित करते हैं बल्कि आपकी थकान और तनाव को भी दिखाते हैं. डार्क सर्कल्स की वजह से चेहरे पर उभरती हुई थकान आपकी पूरी पर्सनालिटी को खराब कर देती है. ऐसे में सही तरीके से किया गया योगाभ्यास आपकी आंखों के आसपास की त्वचा को निखारने और काले घेरे कम करने में मदद कर सकता है.

ब्लड सर्कुलेशन होता है सही

आयुष मंत्रालय के अनुसार, योग न केवल आपके शरीर को फिट रखता है, बल्कि आपकी त्वचा को भी स्वस्थ और चमकदार बनाता है. खास बात यह है कि योग के कुछ खास आसन आपकी आंखों के आसपास के ब्लड सर्कुलेशन को सुधारते हैं, जिससे त्वचा में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति बढ़ती है और डार्क सर्कल्स की समस्या कम हो जाती है.

लायन पॉश्चर योगासन का अभ्यास आपके चेहरे की मांसपेशियों को सक्रिय करता है, खासकर आंखों के आसपास के क्षेत्र में. जब आप इस आसन में जीभ बाहर निकालते हैं और गले से आवाज निकालते हैं, तो यह न केवल तनाव कम करता है बल्कि चेहरे के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है. इसके कारण आंखों के नीचे जमा हुए काले रंग वाले पिगमेंट कम होते हैं और त्वचा की चमक वापस आती है. यह योगासन मांसपेशियों को मजबूत करने के साथ-साथ आपकी आंखों की थकान को भी दूर करता है, जिससे डार्क सर्कल्स की समस्या में राहत मिलती है.

सर्वांगासन का अभ्यास आपके पूरे शरीर, खासकर गर्दन और चेहरे के निचले हिस्से के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है. इस आसन में शरीर को उल्टा करने से खून का बहाव तेज होता है, जिससे त्वचा में ताजगी आती है और डार्क सर्कल्स की गहराई कम होती है. इसके अलावा, यह आसन तनाव कम करने में भी मदद करता है, जो कि डार्क सर्कल्स की एक बड़ी वजह होती है. जब आप इस स्थिति में गहरी सांस लेते हैं और शरीर को स्थिर रखते हैं, तो आपकी आंखों के आसपास की त्वचा अधिक पोषित और हाइड्रेटेड महसूस होती है, जिससे काले घेरे कम नजर आते हैं.

पर्वतासन, जो वज्रासन की स्थिति में किया जाता है, भी तनाव कम करने के साथ-साथ मस्तिष्क और आंखों के आसपास के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है. इस आसन के दौरान आपके शरीर की मुद्रा और श्वास प्रक्रिया आपकी आंखों के आसपास की त्वचा को ताजगी पहुंचाती है. लंबी और गहरी सांस लेने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे त्वचा की सेहत में सुधार होता है और डार्क सर्कल्स की समस्या कम हो जाती है. इसके साथ ही यह आसन आपकी आंखों की थकान को भी दूर करता है, जिससे आप तरोताजा महसूस करते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

