घायल होकर घातक हुए रणवीर सिंह, Dhurandhar से लिया तीन साल पुरानी चोट का बदला, 3500 करोड़ की फिल्म को धो डाला

'धुरंधर' के साथ रणवीर सिंह ने तीन साल पुराना अपना बदला ले लिया है. 23 दिसंबर 2022 के दिन उन्होंने 16 दिसंबर 2022 के दिन रिलीज हुई फिल्म से बुरी तरह चोट खाई थी. लेकिन 2025 में रणवीर सिंह ने अपना बदला ले लिया.

घायल होकर घातक हुए रणवीर सिंह, Dhurandhar से लिया तीन साल पुरानी चोट का बदला, 3500 करोड़ की फिल्म को धो डाला
धुरंधर के जरिये रणवीर सिंह ने इस फिल्म से चुकाया तीन साल पुराना बदला
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में एक बार फिर इतिहास रचा गया है. रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर' ने अपनी रिलीज के तीसरे हफ्ते में ऐसा कमाल किया है कि हॉलीवुड की मेगा ब्लॉकबस्टर ‘अवतार: फायर एंड ऐश' को भी पीछे छोड़ दिया. जहां 2022 में अवतार 2 ने रणवीर की ही फिल्म ‘सर्कस' को बुरी तरह छकाया था, वहीं अब 2025 में धुरंधर ने 'अवतार 3' के पहले दिन के कलेक्शन से ज्यादा कमाई अपने तीसरे शुक्रवार को कर ली. यह बॉलीवुड वर्सेज हॉलीवुड की जंग में एक नया अध्याय है, जिसने रणवीर सिंह के तीन साल पुराने बदले को ले लिया है.

धुरंधर की रिलीज और शुरुआती सफलता

अदित्य धर द्वारा निर्देशित ‘धुरंधर' 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में लगी. फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज कलाकार हैं. यह एक्शन थ्रिलर है, जो एक भारतीय स्पाई की कहानी है जिसने कराची के ल्यारी टाउन में जाकर दुश्मनों के होश ठिकाने लगा दिए. फिल्म की स्क्रिप्ट, एक्शन सीक्वेंस और रणवीर की दमदार परफॉर्मेंस के साथ ही रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना की हर ओर तारीफ हो रही है.

रिलीज के पहले दिन ही धुरंधर ने भारत में 28.60 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन किया. दूसरे दिन 33.10 करोड़ और तीसरे दिन 44.80 करोड़ की कमाई के साथ वीकेंड पर धमाल मचा दिया. 17 दिनों में फिल्म ने भारत में 555.75 करोड़ नेट और वर्ल्डवाइड 870.36 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. यह 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी है.

अवतार 3 का भारत में कलेक्शन

दूसरी तरफ, जेम्स कैमरून की ‘अवतार: फायर एंड ऐश' 20 दिसंबर 2025 को भारत में रिलीज हुई. यह अवतार सीरीज की तीसरी किस्त है, जिसमें पंडोरा की दुनिया में नए एडवेंचर और विजुअल इफेक्ट्स हैं. लेकिन भारत में इसका ओपनिंग डे कलेक्शन सिर्फ 20 करोड़ रुपये रहा, जो अवतार 2 के 40 करोड़ से आधा है. वीकेंड पर फिल्म ने 77 करोड़ ग्रॉस किए, लेकिन 'धुरंधर' की तुलना में यह कलेक्शन फीका पड़ गया. अवतार 3 का बजट 40 करोड़ डॉलर यानी लगभग 3500 करोड़ रुपये है.

2022 बनाम 2025: पूरा रणवीर सिंह का बदला

याद कीजिए 2022 को, जब 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' की थर्ड फ्राइडे एडवांस बुकिंग ‘सर्कस' की पूरी कमाई से ज्यादा थी. रोहित शेट्टी निर्देशित सर्कस ने महज 50 करोड़ के आसपास कमाए, जबकि अवतार 2 ने भारत में 484 करोड़ पार किए. अब उल्टा हो गया. धुरंधर के थर्ड फ्राइडे (19 दिसंबर) कलेक्शन 20 करोड़ से ज्यादा रहe, जो अवतार 3 के फर्स्ट डे कलेक्शन से ज्यादा है. सोशल मीडिया पर फैंस इसे ‘बॉलीवुड का बदला' बता रहे हैं.

