रेखा 70 की उम्र में भी दिखती हैं 27 जितनी जवां, खुद बताया बढ़ती एज में अपनी खूबसूरती का राज

Rekha Beauty Secrets: रेखा को देखकर ये बिल्कुल नहीं लगता है कि वे 70 साल की हो चुकी हैं. आज भी उनकी खूबसूरती हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है. आइए जानते हैं रेखा के बढ़ती उम्र के साथ और जवां होने का राज क्या है.

Rekha Beauty Secrets: रेखा 70 की उम्र पार कर चुकीं हैं.

Rekha Beauty Secrets: बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा सिर्फ अपनी अदाकारी ही नहीं, बल्कि अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं. चाहे रेड कार्पेट हो, कोई अवॉर्ड फंक्शन या फिर आम इवेंट, रेखा की मौजूदगी हर बार लोगों को हैरान कर देती है. उनकी उम्र 70 पार हो चुकी है, लेकिन चेहरे की चमक, त्वचा की ताजगी और आत्मविश्वास आज भी वैसा ही है जैसा किसी यंग स्टार का होता है. हाल ही में 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में रेखा ने अपनी खूबसूरती का राज खुद बताया.

उन्होंने कहा, मुझे हर चीज़ से प्यार है,अपने काम से, दोस्तों से, दुनिया से और सबसे जरूरी, खुद से.' यह बात सुनकर साफ हो जाता है कि रेखा की खूबसूरती सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि अंदर से भी आती है. तो आइए जानते हैं रेखा की वो खास आदतें जो उन्हें उम्र के असर से दूर रखती हैं और जिन्हें हम भी अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं.

रेखा की खूबसूरती का राज क्या है? | What is the Secret of Rekha's Beauty?

1. वर्कआउट नहीं, एक्टिव लाइफस्टाइल

रेखा जिम नहीं जातीं, लेकिन रोज सुबह डांस, मेडिटेशन, बागवानी और घरेलू काम करती हैं. ये सभी एक्टिविटीज शरीर को एक्टिव रखती हैं और मानसिक शांति देती हैं. फिट रहने के लिए महंगे जिम की जरूरत नहीं, बस रोजाना शरीर को चलायमान रखें.

2. पूरी नींद और समय पर डिनर

रेखा रात 8 बजे तक डिनर कर लेती हैं और नींद को सबसे जरूरी मानती हैं. उनका मानना है कि अच्छी नींद से चेहरे पर ग्लो बना रहता है और शरीर रिलैक्स होता है. देर रात खाना और कम नींद आपकी त्वचा और मूड दोनों को बिगाड़ सकती है.

3. हाइड्रेशन और हेल्दी ड्रिंक्स

रेखा दिनभर नारियल पानी, फलों का जूस और लगभग 12 ग्लास पानी पीती हैं. इससे शरीर और त्वचा दोनों डिटॉक्स रहते हैं. पानी की कमी से त्वचा बेजान हो जाती है. हाइड्रेशन को प्राथमिकता दें.

4. सादा और नेचुरल खाना

रेखा तली-भुनी और ओवरकुक चीजों से दूर रहती हैं. उनका खाना सादा, पौष्टिक और जल्दी पचने वाला होता है. स्वाद से ज्यादा सेहत को तवज्जो दें. नेचुरल और हल्का खाना आपकी उम्र को धीमा कर सकता है.

5. आयुर्वेद और नेचुरल ब्यूटी केयर

रेखा आंवला, शिकाकाई, मेथी और नारियल तेल से बालों की देखभाल करती हैं. साथ ही अरोमा थेरेपी और आयुर्वेदिक स्पा भी लेती हैं. केमिकल्स से दूर रहकर नेचुरल चीजों से स्किन और बालों की देखभाल करें.

रेखा की खूबसूरती का राज सिर्फ मेकअप या महंगे प्रोडक्ट्स नहीं, बल्कि प्यार, अनुशासन और नेचुरल लाइफस्टाइल है. अगर हम भी खुद से प्यार करना सीख जाएं, समय पर खाएं, सोएं और नेचर से जुड़ें, तो उम्र सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाएगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

