सर्दियों में अपना Uric Acid कैसे कम करें? खाने में करें इन चीजों से परहेज और घटाएं Gout रिस्क

How To Control Uric Acid: हर तरह के शुगरी ड्रिंक्स से दूर रहें.

खास बातें अल्कोहल प्यूरीन का एक बेहतरीन स्रोत है, जिससे आप यूरिक एसिड बढ़ सकता है.

शतावरी, पालक, फूलगोभी, मशरूम, हरी मटर जैसी सब्जियों से परहेज करें.

जितना हो सके शराब को सीमित करने की कोशिश करें.

Foods To Avoid In Uric Acid: यूरिक एसिड आमतौर पर तब बनता है जब हमारा शरीर प्यूरीन फूड्स को मेटाबॉलाइज्ड करता है. प्यूरीन हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है, लेकिन यह कई प्रकार के फूड्स में भी पाया जाता है. आमतौर पर यूरिक एसिड यूरीन के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन जब हमारी किडनी यूरिक एसिड को बाहर धकेलने में असमर्थ होते हैं, तो इससे गाउट (Gout) नामक बीमारी पैदा हो जाती है. यूरिक एसिड को आप कैसे कम कर सकते हैं (How To Reduce Uric Acid) और हाई यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए प्राकृतिक तरीके क्या हैं सभी के बारे में जानने के लिए पढ़ते रहें.

यूरिक एसिड को कम करने के लिए सर्दियों में क्या नहीं खाएं? | What Not To Eat In Winter To Reduce Uric Acid?