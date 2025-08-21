विज्ञापन

अमिताभ बच्चन की समधन की 10 तस्वीरें, गिनीज बुक में दर्ज है नाम, 5वीं फोटो देख कहेंगे- ये तो करीना कपूर है

अमिताभ बच्चन की समधन और राज कपूर की बेटी ऋतु नंदा अपनी सादगी और उपलब्धियों के लिए जानी जाती थीं. वह इंश्योरेंस बिजनेस में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी थीं.

बच्चन परिवार की समधन ऋतु नंदा की 10 खास तस्वीरें
नई दिल्ली:

अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन की शादी कपूर खानदान में हुई है. श्वेता नंदा की सास राज कपूर की बेटी ऋतु नंदा हैं. ऋतु के बेटे निखिल से श्वेता की शादी हुई है. ऋतु नंदा अब इस दुनिया में नहीं रहीं लेकिन वो एक मशहूर बिजनेसवुमेन थीं. उन्होंने शादी के बाद दिल्ली में अपना बिजनेस शुरू किया था जिसके बाद गिनीज बुक में उनका नाम भी शामिल हुआ था. ऋतु अपने जमाने में बेहद खूबसूरत थीं. उनकी फोटोज देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो एक्ट्रेस नहीं हैं. उनका लुक ऐसा था कि वो किसी हीरोइन से कम नहीं लगती थीं. ऋतु नंदा की पुरानी फोटोज वायरल हो रही हैं. आइए आपको उनके बारे में बताते हैं.

अमिताभ बच्चन की समधन ऋतु नंदा की शादी दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन राजन नंदा से हुई थी. शादी के बाद उन्होंने बतौर एलआईसी एजेंट काम करना शुरू कर दिया था.

शुरुआत में ऋतु नंदा का लोग मजाक उड़ाते थे जब उन्होंने एलआईसी एजेंट एस्कोलाइफ नाम से अपनी इंश्योरेंस कंपनी शुरू की थी. मगर उन्होंने लोगों की बात ना सुनी. उन्होंने इस बारे में एक किताब में बताया था. 

उसके बाद ऋतु नंदा ने एक किचन एप्लायसेंस कंपनी शुरू की थी. जो फेल हो गई थी. मगर उन्होंने उसके अनुभव का इस्तेमाल इंश्योरेंस मार्केट में किया. उन्हें अपने काम के लिए कई अवॉर्ड भी मिले थे.

ऋतु नंदा के नाम गिनीज बुक में रिकॉर्ड भी दर्ज है. उन्होंने एक दिनमें 17 हजार पेंशन पॉलिसी बेची थीं. जिसके बाद उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था.

ऋतु नंदा साल 2020 में इस दुनिया को छोड़कर चली गई थीं. मगर उनका परिवार आज भी उन्हें बहुत याद करता है. उनके पोता-पोती उन्हें बहुत मिस करते हैं. नव्या कई बार इंटरव्यू में अपनी दादी के बारे में भी बात कर चुकी हैं.

अमिताभ बच्चन ने समधन ऋतु नंदा के निधन पर एक इमोशनल पोस्ट भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था. पूरा कपूर परिवार ऋतु ने निधन के शोक में डूब गया था.

ऋतु नंदा के बेटे निखिल नंदा की शादी अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता से 1997 में हुई थी. निखिल और श्वेता के दो बच्चे नव्या और अगस्त्य हैं.

अगस्त्य बॉलीवुड में कदम रख चुके हैं. उनकी डेब्यू फिल्म भी रिलीज हो चुकी हैं. वहीं नव्या ने बॉलीवुड में कदम ना रखकर बल्कि बिजनेसम में भी हाथ बंटाया है. वो साथ में पढ़ाई भी कर रही हैं.

नव्या और अगस्त्य अपने नाना और मामा के बहुत करीब हैं. अभिषेक और अमिताभ बच्चन दोनों ही नव्या और अगस्त्य के साथ फोटोज शेयर करते रहते हैं.

नव्या ने अपना पॉडकास्ट भी शुरू किया था. जिसमें वो अपनी मां और नानी के साथ कई मुद्दों पर बात करती हुई नजर आती थीं.

