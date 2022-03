High Uric Acid को कंट्रोल करने के लिए इन 10 चीजों से बेटर कुछ नहीं हो सकता, आपकी परेशानी जल्द हो जाएगी गायब!

How To Reduce Uric Acid Fast: यूरिक एसिड को कम करने उपाय तलाश रहे हैं तो यहां जानें.

खास बातें High Uric Acid: यूरिक एसिड शरीर द्वारा उत्पादित एक रसायन है.

Ways To Reduce Uric Acid: यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए क्या करें?

यूरिक एसिड को कम करने उपाय तलाश रहे हैं तो यहां कुछ यहां बताए गए हैं.

How To Lower Uric Acid Levels Quickly: यूरिक एसिड शरीर द्वारा उत्पादित एक रसायन है. ये शरीर में प्यूरीन के टूटने से बढ़ता है. जब शरीर मटर, मशरूम, सार्डिन आदि जैसे कुछ फूड्स को पचाता है तो प्यूरीन भी बनते हैं. शरीर में यूरिक एसिड लेवल का पता लगाने के लिए यूरिक एसिड टेस्ट किया जाता है. यूरिक एसिड लेवल में किसी भी असामान्यता को जानने के लिए यूरिक एसिड परीक्षण की जरूरत होगी. शरीर में हाई यूरिक एसिड लेवल गाउट के रूप में जानी जाने वाली स्थिति को जन्म दे सकता है. इससे जोड़ों में दर्द या जकड़न होती है. ऐसे में यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए क्या करें? (What To Do To Control Uric Acid) ये बहुत बड़ा सवाल है.यूरिक एसिड को घटाने के तरीके कई हैं लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इस परेशानी को झेलते चले जाते हैं.