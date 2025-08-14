जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही, 12 लोगों की मौत, लंगर में शामिल थे सभी

- जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से बाढ़ जैसी तबाही हुई है, जिसमें दस लोगों की मौत की आशंका है.
- यह घटना एक लंगर के पास हुई, जहां भारी बारिश के कारण पानी का तेज बहाव पैदा हो गया था.
- केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्थानीय डीसी से बात कर स्थिति की जानकारी ली और राहत कार्यों पर नजर रखे हैं.
देशभर में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. पहले हिमाचल के शिमला में बादल फटा और अब जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ के चशोती इलाके में बादल फटने (Kishtwar Cloudburst) से बड़ी तबाही हुई है. इस आपदा में 12 लोगों की मौत हो गई. सभी के शव बरामद कर लिए गए है. बादल फटने की यह घटना जिस जगह पर हुई, वहां लंगर चल रहा था. बादल फटते ही वहां पर पानी तेजी के साथ आया, जिसकी चपेट में वहां मौजूद लोग आ गए. हालांकि यह घटना कैसे हुई ये अब तक पता नहीं चल सका है.रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने वहां सभी बचाव दल पहुंच गए हैं. वे वहां काम कर रहे हैं और जो भी सहयोग और सहायता जरूरी है, वह सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. हम सभी एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं अगर किसी मरीज़ को इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में भर्ती कराना पड़े तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी हेलीकॉप्टर के लिए मौसम अनुकूल नहीं हैं.
#WATCH दिल्ली: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किश्तवाड़ के चशोती इलाके में बादल फटने की घटना पर कहा, "... वहां सभी बचाव दल पहुंच गए हैं। वे वहां काम कर रहे हैं और जो भी सहयोग और सहायता आवश्यक है, वह सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हम सभी एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। यदि किसी मरीज़… pic.twitter.com/0VYI1ggMNK— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 14, 2025
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने चोसिटी किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना पर चिंता जताई है. उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की. साथ ही सिविल, पुलिस, सेना, NDRF और SDRF अधिकारियों को बचाव और राहत अभियान को और तेज़ करने और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं.
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यालय ने ट्वीट किया, "चोसिटी किश्तवाड़ में बादल फटने से व्यथित हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। सिविल, पुलिस, सेना, NDRF और SDRF अधिकारियों को बचाव एवं राहत अभियान को और तेज़ करने और… pic.twitter.com/lzGPwzgxFd— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 14, 2025
अचानक बादल फटने से इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मौजूदा हालात को लेकर स्थानीय डीसी से बात की है. बादल फटने वाली जगह पर एक लंगर चले की वजह से वहां बड़ी संख्या में लोग जमा थे. बाढ़ जैसे हालात पैदा होने की वजह से 10 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है. हालांकि ये अब तक पता नहीं चल सका है कि लोगों की मौत लैंडस्लाइड में दबने की वजह से हुई है या फिर पानी में बहने की वजह से हुई है. केंद्रीय मंत्री ने इस बारे में पूरी जानकारी स्थानीय डीसी से ली है. आपदा की तस्वीरें डरा देने वाली हैं.
पहले शिमला, अब किश्तवाड़ में बादल फटा
देश के ज्यादातर हिस्सों में बुधवार देर रात से रुक-रुककर बारिश हो रही है. लगातार बारिश होने की वजह से जगह-जगह बादल फटने की घटनाएं भी हो रही थीं. पहले शिमला में बादल फटा और अब जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना हो गई.
रस्ता मुश्किल है, वहां तक पहुंचना आसान नहीं
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि बादल फटने की बड़ी घटना किश्तवाड़ में हुई है. इस घटना को लेकर उन्होंने स्थानीय डीसी से बात की है. उन्होंने बताया कि जहां पर बादल फटा है वहां पर हालात बहुत मुश्किल हैं. वहां तक पहुंचना आसान नहीं था. लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जगह-जगह पर रास्ता टूटा हुआ है. मौके पर फंसे अपनों के साथ वहां से निकलने की जुगत में लगे हैं.
