विज्ञापन
विशेष लिंक

दिवाली पर बस इन 4 बातों की बांध लें गांठ, त्योहारों का जमकर लें मजा, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगी दुरुस्त

Diwali Health Tips: अगर आपको भी दिवाली के त्योहार पर अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो रख सकते हैं इन बातों का ध्यान जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
दिवाली पर बस इन 4 बातों की बांध लें गांठ, त्योहारों का जमकर लें मजा, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगी दुरुस्त
Diwali Health Tips: दिवाली पर कैसे रखें अपनी सेहत का ख्याल.

दिवाली की पहचान ही मिठाइयों, पटाखे व आतिशबाजी से होती है, ऐसे में अपनी सेहत का खुद ही ध्यान रखना होता है क्योंकि गड़बड़ खान-पान व पटाखों से होने वाले प्रदूषण-शोर के कारण कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं ट्रिगर हो सकती हैं. जिन लोगों को अस्थमा, हार्ट-अटैक, डायबिटीज या फेफडों की कोई भी बीमारी है, उन्हें ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो त्योहार पर अपनी हेल्थ को पीछे रखकर त्योहार का पूरा मजा लेते हैं और हर चीज को जमकर खाते है और बाद में परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि, हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे टिप्स जो दिवाली के समय आप लोगों की मदद कर सकते हैं. 

दिवाली पर कैसे रखें खुद का ख्याल- 

1. मिठाइयों को कंट्रोल में खाना-

दिवाली पर मिठाई हमेशा कंट्रोल में खाएं, जो मिठाइयां आपको पसंद हैं सिर्फ वही खाएं लेकिन कंट्रोल में. मिठाइयों को एक साथ खाने की गलती ना करें क्योंकि, इससे शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है, धीरे धीरे मिठाइयों का स्वाद लेकर खाने से आपका मन तो खुश होगा ही साथ ही शरीर पर इसका बुरा असर भी नहीं पडे़गा. कोशिश करें की आप शुगर फ्री स्वीट्स खाएं.

ये भी पढ़ें- कब्ज की समस्या को दूर कर पाचन तंत्र को मजबूत बनाएं ये 6 योग

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Pexels

2. शारीरिक गतिविधियां-

घर पर रहकर भी आपको शारीरिक गतिविधियां करते रहना चाहिए. इससे शरीर की कैलोरी बर्न होगी जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म तेज होता है और खाने को पचाने में सहायता मिलेगी. इससे वजन को भी मैनेज कर सकते हैं.

3. फाइबर इनटेक बढ़ाएं-

त्योहार के समय फाइबर वाली चीजे खाना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि, इसको खाने से पेट लंबे समय तक भरा महसूस करता है जिसकी वजह से आप ज्यादा खाने से बच सकते है. 

4. ज्यादा पानी पीना चाहिए-

त्योहार एक ऐसी चीज है जो शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है, यह शरीर को हाइड्रेट करके मेटाबॉलिज्म को भी एक्टिव ने में मदद कर सकता है. दिनभर में 3-4 लीटर पानी पीने से लीवर और किडनी को डिटॉक्स करने में मदद मिल सकती है. 

प्रस्तुती- Bobby Raj

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Diwali Health Tips, Diwali Health Tips 2025, Health Tips, Diwali, Diwali Tips
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com