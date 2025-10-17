विज्ञापन
विशेष लिंक

कब्ज की समस्या को दूर कर पाचन तंत्र को मजबूत बनाएंगे ये 6 योग

Yoga For Kabj: योग सिर्फ शरीर को लचीला और मजबूत बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे पेट और पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है.

Read Time: 3 mins
Share
कब्ज की समस्या को दूर कर पाचन तंत्र को मजबूत बनाएंगे ये 6 योग
Kabj Ka Ilaj: योग से बनेगा पाचन तंत्र मजबूत.

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग पेट की समस्याओं से परेशान हैं और सबसे आम दिक्कत है कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन. ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें मल त्याग ठीक से नहीं हो पाता, पेट भारी रहता है, गैस बनती है और दिनभर थकावट महसूस होती है. पहले ये समस्या बुजुर्गों तक सीमित थी, लेकिन अब छोटे बच्चों से लेकर युवा तक इससे जूझ रहे हैं. ऐसे में आयुष मंत्रालय अपने जीवन में योग को शामिल करने की सलाह देता है. आयुष मंत्रालय के मुताबिक, योग सिर्फ शरीर को लचीला और मजबूत बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे पेट और पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है. खासकर सुबह के समय खाली पेट अगर कुछ खास योगासन किए जाएं, तो धीरे-धीरे कब्ज की शिकायत खत्म होने लगती है.

कब्ज के लिए कौन से योग करें- (Kabj Ke Liye Kaun Se Yog Kare)

1. पवनमुक्तासन- 

पवनमुक्तासन पेट से गैस बाहर निकालने में मदद करता है. इसे लेटकर किया जाता है और इसमें पैर को मोड़कर पेट से सटाना होता है, जिससे आंतों पर हल्का दबाव पड़ता है और कब्ज से राहत मिलती है.

ये भी पढ़ें- चाय पीने के हैं शौकीन तो भूलकर भी ना करें ये गलती, वैज्ञानिकों ने बताया हो सकता है कैंसर का खतरा 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Canva

2. बालासन-

बालासन में शरीर को झुकाकर बैठा जाता है और पेट की हल्की मसाज होती है. यह ना सिर्फ कब्ज दूर करता है, बल्कि दिमाग को भी शांत करता है.

3. पश्चिमोत्तानासन-

पश्चिमोत्तानासन पेट, रीढ़ और कमर तीनों पर असर डालता है. इसमें आगे झुकने से पेट की अंदरूनी सफाई होती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है.

4. सुप्त मत्स्येन्द्रासन-

सुप्त मत्स्येन्द्रासन आंतों को एक्टिव करता है और पाचन क्रिया को सुधारता है.

5. मार्जरासन-

मार्जरासन में शरीर को आगे-पीछे झुकाने से पेट एक्टिव होता है और गैस, एसिडिटी जैसी दिक्कतों से छुटकारा मिलता है.

6. मलासन-

मलासन न केवल कब्ज के लिए फायदेमंद है, बल्कि शरीर को संतुलन भी देता है. इसमें बैठने से कोलन पर प्रभाव पड़ता है और मल त्याग में आसानी होती है.

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kabj Ko Dur Karne Ka Tarika, Yog Se Banega Pachan Tantra Majboot, Kabj Kaise Dur Kare, Kabj Ka Gharelu Upaye
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com