Spectacle Marks: चश्मा पहनने से नाक पर पड़े निशान को कैसे हटाएं? ये उपाय आएंगे काम, 5 दिनों में दिखेगा फर्क

How to remove specs marks permanently: चश्मे से नाक पर हुए निशानों को इन उपायों से हटाएं

Home Remedies for Spectacle Marks: आजकल की लाइफस्टाइल (Lifesyle) और स्क्रीन पर अधिक समय बिताने से आंखों में परेशानी (eye Problesm) होने लगती है. जिससे लोगों को बेहद ही कम उम्र में चश्मा (Kam umra me Chashma) लगाना पड़ जाता है. लैपटॉप, मोबाइल और टीवी स्क्रीन पर अधिक समय बिताने की वजह से कम उम्र में आपकी आंखों को मोटे-मोटे चश्मे (Ankho ka chashma) का बोझ उठाना पड़ता है. लोग अक्सर इस तरह के सवाल करते हैं कि वे अपनी आंखों पर लगे मोटे चश्में को किस तरह से उतार सकते हैं. तो कमजोर नजर को तेज करने वाले और आंखों की रोशनी बढाने वाले फूड के सेवन से आप अपनी नजरों को तेज कर सकते हैं और आंखों पर लगे चश्मे को हटा सकते हैं. इससे जुड़ा हमारा जानकारी से भरा ये लेख जरूर पढ़ें.

Remedies For Spectacle Marks In Hindi: ऐसे में कई बार चश्मा लगाने से आंखों में निशान (chashme ke nishan) पड़ जाते हैं. जो देखने में खराब लगते हैं. तो सवाल उठता है कि आप अपनी नाक पर कांच के निशान से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि चश्मे के निशान किस कारण से होते हैं. आंखों से चश्मे का निशान कैसे हटाए और नाक का निशान ठीक होने में कितना समय लगता है. तो चलिए इस लेख में जानते हैं इन सवालों के जवाब.

How to remove spectacle marks: लोग इन निशानों से छुटकारा (Remove Spectacle Marks) पाने के लिए तरह-तरह के उपाय करते हैं. बहुत से लोग बाजार में मौजूद क्रीम्स का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन इन चीजों के कई साइड इफेक्ट भी होते हैं. आप इन दाग-धब्बों को बिना किसी साइड इफेक्ट के भी हटा सकते हैं, जिसके लिए घरेलू उपचार (How to remove spectacle marks) किए जा सकते हैं.

नाक पर चश्मे से निशान क्यों पड़ते हैं? (Why do glasses leave marks?)

यह भी जानना जरूरी है कि चश्मे के निशान किस कारण से होते हैं. तो ऐसा इसलिए होता है कि, चश्मे पर लगा स्टैंड आपकी नाक पर ही टिका रहता है और हमारी नाक पर लगातार दबाव पड़ता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन भी रुक जाता है और नाक पर हमारी स्किन डेड हो जाती है. जब आप लगातार चश्मा पहने रहते हैं, तो नाक के उस पार्ट पर काला निशान पड़ने लगता है. यह देखने में बहुत खराब लगता है और जल्दी उपाय न किए जाए तो ये निशान स्थाई बन जाते हैं. तो चलिए बिना देर करे जानते हैं कि आप अपनी नाक पर कांच के निशान से कैसे छुटकारा पा सकते हैं और नाक पर चश्मे के निशान कैसे हटाए?

चश्मे से हुए निशान को हटाने के उपाय (Ways to remove marks caused by glasses | How to remove spectacle marks)

एलोवेरा

एलोवेरा आंखों से चश्मे का निशान हटाने में मदद कर सकता है. इससे आसानी से इन निशानों को हटाया जा सकता है. एलोवेरा में मौजूद एंटी-एजिंग गुण निशान और सूजन को कम करते हैं. एलोवेरा को जिस जगह निशान हुए हैं. वहां 10 मिनट लगाकर छोड़ दें. फिर उंगलियों से मसाज करते हुए पानी से साफ कर लें. ये न सिर्फ दाग को हटा देगा बल्कि आपकी स्किन को नमी भी देगा.

खीरा

खीरा से नाक के निशान हटाए जा सकते हैं. निशान हटाने के लिए खीरे के छोटे-छोटे टुकड़े काट कर निशान वाली जगह पर रखें या फिर पेस्ट बनाकर लगाएं. 10 मिनट बाद पानी से धोकर साफ कर लें. खीरा त्वचा को कूलिंग इफेक्ट देता है. खीरा से स्किन में चमक बढ़ जाएगी.

नींबू का रस

नींबू का रस लगाने से भी स्किन की समस्याओं को दूर किया जा सकता है. नींबू के रस को चश्मे के निशान वाली जगह पर लगाएं और 10 मिनट बाद पानी से साफ कर लें. नींबू के रस में मौजूद ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज दाग-धब्बों को कम कर चेहरे में निखार लाती हैं. नींबू में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जो स्किन को हेल्दी रखते हैं.

आलू का इस्तेमाल करें

आलू में मौजूद गुण चश्मे के निशान को हटाने में मदद कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आलू को धोकर उसका रस निकाल लें और इसे नाक के पास हुए निशान पर लगाएं. जब ये सूख जाए, तो पानी से अच्छे से धो लें.

इसके अलावा आप निशान वाली जगह पर गुलाब जल, शहद, टमाटर का रस, बादाम का तेल, संतरे के छिलके से तैयार पाउडर, एप्पल साइडर वेनेगर भी लगा सकते हैं. जिससे आपके चश्मे के निशान को दूर किया जा सकता है.

