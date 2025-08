Kim Kardashian Face Wrap : सोचिए सुबह उठते ही आपकी जॉलाइन इतनी शार्प हो कि लोगों की नजरें हटे ही नहीं. चेहरा ऐसा ग्लो करे कि हर कोई बस देखता ही रह जाए. ये सब ऐसा हो कि मेकअप या पार्लर भी जाना न पड़े. ऐसा ही कुछ दावा कर रही हैं हॉलीवुड स्टार और ब्यूटी बिजनेस क्वीन किम कर्दाशियन का नया स्किनवेयर प्रोडक्ट'SKIMS सीमलेस स्कल्प्ट फेस रैप' (SKIMS Seamless Sculpt Face Wrap). यह प्रोडक्ट लॉन्च होने के कुछ मिनटों में ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया. सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा है. यह एक 'फेस शेपवेयर' (Does SKIMS Face Wrap Really Reduce Puffiness) है, जिसे रात में पहनकर सो भी सकते हैं. लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया हाइप है या सच में यह प्रोडक्ट (Kim Face Shapewear Full Review) असरदार है. आइए जानते हैं इस वायरल फेस रैप (Viral SKIMS Face Wrap Effectiveness and Risks) के दावे, एक्सपर्ट की सलाह और इससे जुड़ी सावधानियां.

SKIMS का सीमलेस स्कल्प्ट फेस रैप क्या है

किम कर्दाशियन की कंपनी SKIMS ने पहली बार ब्यूटी कैटेगरी में कदम रखा है और यह अनोखा फेस रैप लॉन्च किया है. इसकी कीमत करीब 4,000 रुपए है. यह रैप दो शेड्स Clay और Cocoa में आता है. इसमें कोलेजन-इन्फ्यूज्ड यार्न और ब्रांड की सिग्नेचर स्कल्प्टिंग फैब्रिक इस्तेमाल की गई है.

किम कर्दाशियन का ब्यूटी प्रोडक्ट क्या दावा करता है

चेहरे की सूजन कम करता है.

चिन और जॉलाइन को लिफ्ट करता है.

अच्छी नींद का लुक देता है.

पूरे फेस को एक स्कल्प्टेड शेप देता है.

वेल्क्रो की हेल्प से यह फेस पर पूरी तरह फिट हो जाता है, जिससे आप इसे पूरी रात पहन सकते हैं.

Anthony Hopkins और ‘हैनिबल मास्क' कनेक्शन

ऑस्कर विनर एंथनी हॉपकिन्स ने भी एक इंस्टाग्राम वीडियो में इसे पहनकर मजाकिया अंदाज में कहा, 'हैलो किम, मैं पहले से ही 10 साल जवान महसूस कर रहा हूं.' उनका लुक इतना इंटेंस था कि ये मास्क 'The Silence of the Lambs' फिल्म के 'Lecter Mask' से कंपेयर किया गया.

क्या ऐसा प्रोडक्ट पहली बार मार्केट में आया है

चेहरे को कंप्रेस करने वाले इस तरह के बैंड या फेस रैप्स सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए पहले से यूज किए जाते रहे हैं. खासकर एशियन ब्यूटी रूटीन में चिन स्ट्रैप्स (Chin Straps) और शेपिंग बैंड्स (Shaping Bands) का ट्रेंड नया नहीं है. इंस्टाग्राम पर यह ट्रेंड 'Morning Shed' के नाम से तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग अपने चेहरे से रातभर पहने गए स्किन डिवाइसेज जैसे LED मास्क, सिल्क कैप्स और अब ये फेस रैप्स उतारते हैं.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

स्किन एंड वेलनेस एक्सपर्ट्स के अनुसार, ऐसे फेस रैप्स से टेम्पररी रूप से चेहरे का शेप कंटूर किया जा सकता है, जैसे सर्जरी के बाद स्वेलिंग कंट्रोल करने में किया जाता है, लेकिन ये फैट को पर्मानेंटली नहीं घटाते हैं. इस रैप में कोलेजन यार्न्स और स्कल्प्टिंग फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, जो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करके स्किन में इलास्टिसिटी बढ़ा सकता है, लेकिन ये स्किन टाइटनिंग का ऑप्शन नहीं है.

क्या इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं

ज्यादा देर तक पहनने पर स्किन में घुटन महसूस हो सकती है.

ज्यादा देर यूज करने से पिंपल्स, एलर्जी, रेडनेस, खुजली और स्किन रैशेज की समस्याएं हो सकती हैं.

TMJ (जॉइंट पेन) और लिम्फ ड्रेनेज पर असर पड़ सकता है.

सेंसेटिव स्किन वालों के लिए हानिकारक हो सकता है.

कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रोलॉन्ग्ड यूज से स्किन में झनझनाहट, ड्रायनेस, रेडनेस और चेहरे की सूजन हो सकती है.

क्या ये प्रोडक्ट वाकई असरदार है