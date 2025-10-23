मुंह की बदबू, मसूड़ों से खून आना, Doctor ने बताया पायरिया का फिटकरी से बनने वाला कारगर घरेलू इलाज

How to Treat Pyorrhea Naturally | Pyorrhea Ka Upchar: अक्सर आपने महसूस किया होगा कि बहुत से लोगों के मुंह से हर समय बदबू आती रहती है. इतना ही नहीं अगर किसी के मसूड़ों से खून आना या ठंडी और गर्म चीजें खाने पर झनझनाहट होती है, तो ये सभी पायरिया के लक्षण हैं. दांत में पायरिया होना एक बड़ी समस्या है, लेकिन पायरिया के लिए घरेलू नुस्खे कारगर हैं, जिनकी मदद से इसे जल्दी ठीक किया जा सकता है.

पायरिया एक आम लेकिन परेशान करने वाली दांतों की बीमारी है, जिसमें मसूड़े सूज जाते हैं, खून आता है और मुंह से बदबू आने लगती है. कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो यह दांतों को कमजोर कर सकता है और अंत में उन्हें गिरा भी सकता है. अच्छी बात ये है कि इसका इलाज सिर्फ महंगे टूथपेस्ट या दवाओं से नहीं, बल्कि घर में मौजूद कुछ चीजों से भी किया जा सकता है.

डॉक्टर निशांत गुप्ता ने हाल ही में एक वीडियो में एक बेहद आसान और असरदार घरेलू नुस्खा बताया है, जो पायरिया को ठीक करने में मदद करता है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

पायरिया क्या है? (What Is Pyorrhea)

पायरिया एक प्रकार का गंभीर मसूड़ों का इंफेक्शन है, जिसमें बैक्टीरिया मसूड़ों की जड़ों में जमा हो जाते हैं, जिससे मसूडों से खून आना, मुंह से बदबू आने की समस्या बनी रहती है.

पायरिया के लक्षण (Symptoms of Pyorrhea)

मसूड़ों से खून आना

मुंह से बदबू आना

दांतों में ढीलापन

मसूड़ों में सूजन और दर्द

खाने में तकलीफ होना

डॉक्टर ने बताया पायरिया का घरेलू उपाय | (Home Remedies For Pyorrhea | Dant Se Khoon Aana Gharelu Upay)

डॉ. निशांत गुप्ता के अनुसार, फिटकरी, हल्दी, खाने का सोडा और सरसों का तेल मिलाकर एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जा सकता है जो पायरिया को जड़ से ठीक करने में मदद करता है.

स्टेप-बाय-स्टेप तरीका:

फिटकरी का पाउडर बनाएं: सबसे पहले फिटकरी को पीसकर पाउडर बना लें.

तवे पर गर्म करें: इस पाउडर को तवे पर डालें. पहले इसमें से पानी जैसा भाप निकलेगा, फिर यह सूख जाएगा. इसे अच्छे से भूनकर फिर से पाउडर बना लें.

अन्य सामग्री मिलाएं: जितनी मात्रा में आपने फिटकरी ली है, उसका दोगुना खाने का सोडा मिलाएं, फिर इसमें हल्दी मिलाएं.

सरसों के तेल में मिलाएं: अब इस मिश्रण को सरसों के तेल में मिलाकर एक पेस्ट बना लें.

मंजन की जगह इस्तेमाल करें: अगले 2 हफ्तों तक टूथपेस्ट या मंजन का इस्तेमाल न करें, बल्कि इसी मिश्रण को दांतों और मसूड़ों पर धीरे-धीरे घिसें.

इस घरेलू उपाय के फायदे

बैक्टीरिया का सफाया: फिटकरी और हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो मसूड़ों में जमा बैक्टीरिया को खत्म करते हैं.

सूजन और दर्द में राहत: सरसों का तेल और हल्दी सूजन को कम करते हैं और दर्द से राहत दिलाते हैं.

मुंह की बदबू दूर होती है: यह मिश्रण मुंह की दुर्गंध को जड़ से खत्म करता है.

मसूड़े मजबूत होते हैं: नियमित इस्तेमाल से मसूड़े मजबूत होते हैं और दांतों की पकड़ बेहतर होती है.

इन बातों का ध्यान रखें:

इस मिश्रण को बहुत जोर से न घिसें, वरना मसूड़े और ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं.

अगर पायरिया बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

इस उपाय के साथ-साथ दिन में दो बार ब्रश करना और फ्लॉस करना न भूलें.

