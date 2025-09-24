विज्ञापन
दांतों का पायरिया कैसे ठीक करें? Dr. Deepak Kumar ने बताया दांत की सभी समस्याओं का एक कारगर घरेलू उपाय

How to Cure Pyorrhea Naturally: दांत में पायरिया हो जाए, मसूड़ों से खून आना, कैविटी और दांतों का पीलापन, सभी समस्याओं का रामबाण घरेलू इलाज बता रहे हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर दीपक कुमार.

Pyorrhea Home Remedy: दांतों की समस्याओं के लिए कारगर घरेलू उपाय.

Pyorrhea Ke Liye Ghaelu Upay: पहले के समय में लोग दांत से अखरोट तक को तोड़ देते थे. लेकिन, आज हमारे दांत कमजोर हो गए हैं. दांतों में पायरिया होना काफी आम हो गया है. पायरिया की समस्या का बढ़ना आजकल की खाने का आदतों और लाइफ्टाइल की वजह से हो सकती हैं. दांतों को हेल्दी रखना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. हम सभी दांत दर्द, दांत में कीड़ा लगना, कैविटी, दांतों के पीलेपन की बात तो करते हैं, लेकिन जिन लोगों के मसूड़ों में खून आता है या मुंह से हर समय बदबू आती है इस पर कम ही बात होती है. हालांकि आयुर्वेद में सभी दांतों की समस्याओं का इलाज है.

दांत और आजकल दांतों और मसूड़ों की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं और उनमें से एक आम लेकिन गंभीर समस्या पायरिया भी है. यह एक ऐसा संक्रमण है जो मसूड़ों में सूजन, खून आना, बदबूदार सांस और दांतों की जड़ों को कमजोर कर देता है. अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए, तो दांत गिरने तक की नौबत आ सकती है.

पायरिया का मुख्य कारण है मुंह की सफाई में लापरवाही, गलत खानपान, तंबाकू या गुटखा का सेवन और बैक्टीरिया का जमाव. अच्छी बात ये है कि आयुर्वेद में ऐसे कई घरेलू उपाय बताए गए हैं, जिनसे पायरिया को जड़ से ठीक किया जा सकता है. आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक कुमार के अनुसार, कुछ खास औषधीय तत्वों का मिश्रण इस समस्या में बेहद कारगर साबित होता है.

पायरिया क्या है? 

पायरिया एक आम लेकिन गंभीर दांतों और मसूड़ों की बीमारी है, जिसे मेडिकल भाषा में Periodontitis कहा जाता है. यह मसूड़ों में संक्रमण की वजह से होता है, जो धीरे-धीरे दांतों की जड़ों को कमजोर कर देता है और दांत गिरने तक की नौबत ला सकता है.

पायरिया के लक्षण - (Symptoms of Pyorrhea)

ब्रश करते समय खून आना
मसूड़ों में सूजन और दर्द
मुंह से बदबू आना
दांतों में ढीलापन
खाने में तकलीफ या चबाने में दर्द

पायरिया समेत दांतों की सभी समस्याओं के लिए कारगर घरेलू उपाय:

आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक कुमार ने बताया इस उपाय को अपनाने के लिए आपको चाहिए, त्रिफला, त्रिकुटा (सौंठ, काली मिर्च, पीपली), तूतिया (नीले तोते की भस्म), 5 प्रकार के नमक और माजुफल. ये सभी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, जो मसूड़ों को मजबूत करने और संक्रमण को खत्म करने में मदद करती हैं.

इसके लिए आपको चाहिए त्रिफला (हरड़, बहेड़ा, आंवला), त्रिकुटा (सौंठ, काली मिर्च, पीपली), तूतिया यानि नीले तोते की भस्म, 5 प्रकार के नमक, पतंग की लकड़ी और माजुफल. एक्सपर्ट के मुताबिक इन सभी चीजों को मिलाकर चूर्ण बना लें और सुबह शाम मंजन करें. ये सभी चीजें हर प्रकार की समस्या से छुटकारा दिलाने में मददगार हैं. 

आप इस मिश्रण को गुनगुने पानी में डालकर भी कुल्ला कर सकते हैं. यह मसूड़ों की सूजन और बैक्टीरिया को खत्म करता है. ये दांतों की सड़न, दांतों से खून आना, पायरिया, मुंह की बदबू जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म करने में मददगार है. यह प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल है और मुंह की सफाई में मदद करता है.

दांतों की सम्याओं खासकर पायरिया एक ऐसी समस्या है जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है. ऊपर बताए गए आयुर्वेदिक उपाय न केवल असरदार हैं, बल्कि सुरक्षित भी हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

