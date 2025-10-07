विज्ञापन
शरीर में सूजन ही है ज्यादातर बीमारियों की जड़, जानें राहत पाने के कारगर घरेलू उपाय

How to Reduce Body Inflammation: शरीर में सूजन को नजरअंदाज करना कई बीमारियों को न्योता देने जैसा है. अगर आप समय रहते इसके लक्षण पहचान लें और सही उपाय अपनाएं, तो आप कई बीमारियों से बच सकते हैं.

Body Inflammation: शरीर की सूजन कई बीमारियों की जड़ है.

How to Reduce Body Inflammation: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, गलत खानपान, तनाव और प्रदूषण के कारण शरीर में सूजन (Inflammation) एक आम समस्या बन गई है. लेकिन, बहुत कम लोग जानते हैं कि यही सूजन कई बीमारियों की जड़ है, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिज़ीज, गठिया, मोटापा और यहां तक कि कैंसर भी. सूजन शरीर की एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, लेकिन जब यह लंबे समय तक बनी रहती है, तो नुकसानदायक हो जाती है. इस लेख में हम जानेंगे कि शरीर में सूजन को कैसे पहचानें, इसके कारण क्या हैं और किन घरेलू व आयुर्वेदिक उपायों से इससे राहत पाई जा सकती है.

शरीर में सूजन को कैसे पहचानें?

  • शरीर के किसी हिस्से में लालिमा या गर्माहट.
  • जोड़ों में अकड़न या दर्द.
  • थकान और कमजोरी महसूस होना.
  • पेट में भारीपन या गैस की समस्या.
  • चेहरे या आंखों के नीचे सूजन.
  • वजन बढ़ना या अचानक घट जाना.

सूजन के बड़े कारण (Major Causes of Inflammation)

  • गलत खानपान: तले-भुने, प्रोसेस्ड और शुगरी फूड्स
  • तनाव और नींद की कमी
  • फिजिकल एक्टिविटी की कमी
  • धूम्रपान और शराब का सेवन
  • इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी या ऑटोइम्यून डिजीज
सूजन से राहत पाने के कारगर उपाय (Effective Ways to Relieve Swelling)

1. एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट अपनाएं

हल्दी (कर्क्यूमिन), अदरक, लहसुन, अलसी के बीज, अखरोट, ओमेगा-3 वाली चीजें, हरी सब्जियां, बेरीज, अमरूद, ब्रोकली, तले-भुने, पैकेज्ड और मीठे फूड्स का सेवन करें.

2. योग और प्राणायाम करें

रोजाना कपालभाति, अनुलोम-विलोम, सूर्य नमस्कार. ये शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते हैं और सूजन कम करते हैं. ध्यान (मेडिटेशन) से मानसिक तनाव घटता है, जिससे सूजन भी कम होती है.

3. गुनगुना पानी और हर्बल ड्रिंक्स लें

दिनभर गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्स होता है. हल्दी वाला दूध, तुलसी-अदरक का काढ़ा, नींबू-शहद पानी पिएं. ये ड्रिंक्स शरीर की सूजन को अंदर से कम करते हैं.

4. नींद और तनाव पर नियंत्रण रखें

रोज़ाना कम से कम 7–8 घंटे की नींद लें. तनाव को कम करने के लिए म्यूजिक, मेडिटेशन या वॉक करें. तनाव से शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ता है, जो सूजन को बढ़ाता है.

5. डॉक्टर से जांच करवाएं

अगर सूजन लंबे समय तक बनी रहे, तो ब्लड टेस्ट जैसे CRP या ESR करवाएं. डॉक्टर की सलाह से सही इलाज और सप्लिमेंट्स लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

Body Inflammation, How To Reduce Body Inflammation, Home Remedies For Inflammation, Signs Of Inflammation In The Body, Best Foods To Fight Inflammation, Causes Of Chronic Inflammation, Inflammation Treatment At Home, Inflammation Symptoms And Solutions
