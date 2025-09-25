8 घंटे की नींद में नहीं पड़ेगी खलल,बस सोने से पहले करिए ये 5 काम....

Good sleep tips : अगर आप चाहते हैं कि हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी और सुकून भरी नींद आए, जिससे आप सुबह फ्रेश और एनर्जी से भरपूर उठें, तो सोने से ठीक पहले ये 5 आसान काम जरूर करें. इन्हें करने से आपकी नींद में कोई खलल नहीं पड़ेगी और आप सुबह तरोताजा और खुश महसूस करेंगे. तो बिना देर किए आइए जानते हैं...

सोने से पहले करें ये 5 आसान काम

ज्यादातर लोगों को रात को सोने से पहले मोबाइल चलाने की आदत होती है, जिससे निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे शरीर में मेलाटोनिन बनने में रुकावट डालती है. इसलिए सोने से कम से कम 1 घंटा पहले सभी गैजेट्स को बंद कर दें. इसकी जगह कोई किताब पढ़ें या फिर गाने सुनें.

रात को सोने से 1-2 घंटा पहले गुनगुने पानी से नहाना या सिर्फ अपने पैरों को गुनगुने पानी में डुबोकर रखना बहुत अच्छा हो सकता है. इससे शरीर का टेंपरेचर थोड़ा ऊपर जाता है और फिर धीरे-धीरे नॉर्मल होता है, जो नींद आने के लिए अच्छा माना जाता है.

हल्का-फुल्की एक्सरसाइज

वहीं, बिस्तर पर जाने से ठीक पहले कुछ हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या बिल्कुल शांत योगासन, जैसे बालासन या शवासन कर सकते हैं. इससे मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और दिमाग भी शांत होता है.

कैफीन और भारी खाने से बचें

शाम के बाद चाय, कॉफी या किसी भी कैफीन वाले ड्रिंक का सेवन न करें. कैफीन दिमाग को एक्टिव रखता है और नींद को भगाता है. साथ ही, रात का खाना हल्का रखें और सोने से कम से कम 2 से 3 घंटे पहले खा लें.

इस बात का रखें खास ख्याल

सोने से पहले बेडरूम की लाइट्स को ऑफ कर दें. कमरे में अंधेरा हो इस बात का खास ख्याल रखिए.

अगर बाहर से आवाज आती है तो इयरप्लग का इस्तेमाल करें.

कमरा बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए.

मोटापा कैसे कम करें? | मोटापा दूर करने के तरीके | Motapa Kaise Kam Kare

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)