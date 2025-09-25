कमजोरी और थकान का दुश्मन है ये देसी नुस्खा, Baba Ramdev ने बताया महाबलशाली फार्मूला

Baba Ramdev Weight Gain Tips: योगगुरु बाबा रामदेव ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने एक बेहद खास और पारंपरिक आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि बड़ (बरगद) के पेड़ से निकलने वाला दूध, अगर बताशे या मिश्री के साथ लिया जाए, तो यह शरीर की बड़ी से बड़ी कमजोरी और सेक्सुअल डिसऑर्डर को दूर करने में मदद करता है. आयुर्वेद में इसे महाबलशाली कॉम्बिनेशन माना गया है, जो शरीर को अंदर से ताकतवर बनाता है.

इसके अलावा बाबा रामदेव ने वजन बढ़ाने और शरीर को बलवान बनाने के लिए कुछ और आयुर्वेदिक उपाय भी बताए, जिनमें स्वर्ण भस्म, वसंत कुसुमाकर रस, कर्क्यूमिन गोल्ड और स्वर्ण शिलाजीत शामिल हैं. आइए जानते हैं इन उपायों के फायदे और इस्तेमाल का तरीका.

बड़ का दूध और बताशा: कमजोरी का आयुर्वेदिक इलाज

कैसे लें:

सुबह खाली पेट 1 बताशे या मिश्री पर 2–3 बूंद बड़ का दूध डालकर खाएं.

हफ्ते में 3–4 बार इसका सेवन करें.

क्या फायदे होते हैं?

शरीर की कमजोरी दूर करता है.

सेक्सुअल हेल्थ को सुधारता है.

टेस्टोस्टेरोन लेवल को बैलेंस करता है.

थकान और कमजोरी में तुरंत असर दिखाता है.

बड़ का दूध आयुर्वेद में वीर्यवर्धक और बलवर्धक माना गया है.

बल और शक्ति बढ़ाने के लिए अन्य आयुर्वेदिक उपाय:

स्वर्ण भस्म

शरीर को दे सोने जैसी ताकत, आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म को रसायन माना गया है. यह इम्यूनिटी बढ़ाता है, मानसिक शक्ति को मजबूत करता है, कमजोरी, थकान और उम्र से जुड़ी समस्याओं में असरदार है.

वसंत कुसुमाकर रस

डायबिटीज और कमजोरी का समाधान, यह रस शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है, डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद, मानसिक तनाव, कमजोरी और थकावट में राहत देता है.

कर्क्यूमिन गोल्ड

सूजन और कमजोरी से राहत, हल्दी से बना यह सप्लीमेंट शरीर की सूजन को कम करता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है.

स्वर्ण शिलाजीत

ये पुरुषों के लिए खास टॉनिक है. यह हिमालय से प्राप्त एक प्राकृतिक रेजिन है. सेक्सुअल हेल्थ, स्टैमिना और मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है. थायराइड, कमजोरी और तनाव में भी असरदार है.

इन सभी उपायों को लेने से पहले आयुर्वेदाचार्य या डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

मात्रा और समय का पालन करें

गर्भवती महिलाएं और गंभीर रोगी बिना सलाह के सेवन न करें.

