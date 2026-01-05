क्या सुबह उठते ही चेहरा सूजा हुआ नजर आता है? वजह सिर्फ नमक नहीं, शरीर दे रहा है ये 4 संकेत

Morning Face Puffiness Causes: सुबह आईने में चेहरा देखते ही अगर आंखें भारी लगें, गाल फूले हुए दिखें या पूरा चेहरा सूजा-सा महसूस हो, तो यह परेशानी आज बहुत आम हो चुकी है. ज्यादातर लोग इसका सीधा कारण ज्यादा नमक मान लेते हैं और तुरंत नमक कम करना या कभी-कभी बिना सलाह के डाइयूरेटिक्स (मूत्रवर्धक दवाएं) तक लेने लगते हैं. लेकिन, हैरानी की बात यह है कि कई मामलों में समस्या ज्यादा नमक की नहीं, बल्कि कम नमक, कम पानी और बिगड़ी लाइफस्टाइल की होती है.

सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा के अनुसार, शरीर में सूजन (Swelling), पेट फूलना (Bloating) और चेहरे का पफी दिखना सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि शरीर का एक मैसेज है. अगर हम सिर्फ लक्षण को दबाने की कोशिश करेंगे और असली कारण नहीं समझेंगे, तो समस्या बार-बार लौटकर आएगी.

क्या सच में नमक कम करने से सूजन घटती है?

आमतौर पर माना जाता है कि नमक पानी रोकता है और सूजन बढ़ाता है. यह बात कुछ स्थितियों में सही हो सकती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता. पूजा मखीजा बताती हैं कि बहुत से लोग जरूरत से ज्यादा नमक कम कर देते हैं. नमक शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी है. बहुत कम नमक लेने से शरीर खुद को डिहाइड्रेटेड समझने लगता है. इसका नतीजा ये होता है कि शरीर ज्यादा पानी रोककर रखने लगता है, जिससे सूजन बढ़ जाती है. यानी कई बार नमक कम करना ही चेहरे की सूजन का कारण बन जाता है.

चेहरे पर सूजन आने की वजहें | Causes of Facial Swelling

1. पानी कम पीना सूजन की सबसे बड़ी वजह

कम पानी पीने पर शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है और हर बूंद को संभालकर रखने लगता है. इससे चेहरे, आंखों और पैरों में सूजन दिख सकती है. सुबह उठते ही चेहरा भारी और फूला हुआ लगता है. दिनभर में पर्याप्त पानी पिएं, सिर्फ प्यास लगने पर नहीं.

2. नींद की कमी और खराब स्लीप क्वालिटी

नींद पूरी न होना सिर्फ थकान ही नहीं बढ़ाता, बल्कि हार्मोनल बैलेंस भी बिगाड़ देता है. नींद कम होने से कोर्टिसोल (Stress Hormone) बढ़ता है. यह शरीर में सूजन और पानी रुकने का कारण बनता है. आंखों के नीचे सूजन और चेहरे पर पफीनेस दिखने लगती है.

3. तनाव और मानसिक दबाव

लगातार तनाव में रहने से शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है. तनाव हार्मोन चेहरे की सूजन बढ़ा सकता है. कई बार डाइट ठीक होने के बावजूद सूजन बनी रहती है.

4. हार्मोनल असंतुलन

खासतौर पर महिलाओं में हार्मोनल बदलाव, पीरियड्स, थायरॉइड या पीसीओएस जैसी स्थितियों में चेहरे पर सूजन ज्यादा दिख सकती है. यह सूजन सुबह ज्यादा नजर आती है. नमक कम करने से इसमें खास फर्क नहीं पड़ता

डाइयूरेटिक्स लेना क्यों हो सकता है नुकसानदेह?

पूजा मखीजा चेतावनी देती हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह डाइयूरेटिक्स लेना खतरनाक हो सकता है.

ये शरीर से जरूरी मिनरल्स बाहर निकाल देते हैं.

कुछ समय के लिए सूजन कम लगती है, लेकिन बाद में और बढ़ सकती है.

असली कारण जस का तस बना रहता है.

शरीर क्या कहना चाहता है?

हमारा शरीर बहुत सिस्टमैटिक है. जब वह सूजन, पेट फूलने या चेहरे की पफीनेस दिखाता है, तो वह संकेत दे रहा होता है कि, पानी या नमक का बैलेंस बिगड़ा है. नींद और रिकवरी पूरी नहीं हो रही, तनाव या हार्मोनल गड़बड़ी है.

सूजन कम करने के लिए क्या करें?

नमक को पूरी तरह दोष न दें, संतुलन बनाएं.

दिनभर पर्याप्त पानी पिएं.

7–8 घंटे की अच्छी नींद लें.

प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड सीमित करें.

तनाव कम करने के लिए योग, वॉक या मेडिटेशन अपनाएं.

सुबह उठते ही सूजा हुआ चेहरा कोई छोटी समस्या नहीं, बल्कि शरीर का अलर्ट सिस्टम है. सिर्फ नमक कम करना या दवाओं से लक्षण दबाना सही तरीका नहीं है. जरूरी है कि आप अपने रोजमर्रा के रूटीन पर ध्यान दें. पानी, नींद, तनाव और खानपान. अगर सूजन लंबे समय तक बनी रहे, तो डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें. सही वजह समझकर किया गया इलाज ही इस समस्या का स्थायी समाधान है.

