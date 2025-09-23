नवरात्रि के नौ दिनों में कैसे डिटॉक्स करें अपनी बॉडी? जानें हर दिन का अलग नुस्खा

Navratri Detox Tips: रोज का तला-भुना और ऑयली खाना आपकी डाइट में शामिल है, तो आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने की जरूरत है. शरीर के अंदर टॉक्सिन्स के रूप में कई तरह की गंदगी जमा होती रहती है. इससे न सिर्फ मोटापा बल्कि पेट की दिक्कतें, स्किन प्रोब्लम्स और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी होती हैं. नवरात्रि सिर्फ पूजा-पाठ और उपवास का पर्व नहीं है. बल्कि यह शरीर को अंदर से साफ करने यानी डिटॉक्स करने का भी सुनहरा मौका है. जब हम नौ दिन तक सात्विक भोजन करते हैं, अनाज और तले-भुने खाने से दूर रहते हैं, तो हमारा शरीर खुद को रीसेट करने लगता है. यही वजह है कि कई लोग नवरात्रि को एक हेल्थ चैलेंज की तरह अपनाते हैं, ताकि वजन घटे, त्वचा चमके और मन शांत रहे.

अगर आप भी इस नवरात्रि में अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो हर दिन एक खास नुस्खा अपनाकर बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं. आइए जानते हैं नौ दिनों के लिए नौ आसान और असरदार डिटॉक्स टिप्स.

पहला दिन 1: नींबू-शहद पानी से शुरुआत करें

हमारी दादी-नानी के सुझाए गए सबसे पुराने नुस्खों में से एक है सुबह सबसे पहले खाली पेट नींबू, शहद का पानी पीना. यह शरीर को डिटॉक्स करने और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मदद करता है.

दूसरा दिन: एप्पल साइडर विनेगर ड्रिंक

नवरात्रि के दूसरे दिन आप ACV (Apple Cider Vinegar) को पानी में मिलाकर सुबह-सुबह पिएं. यह ब्लड शुगर कंट्रोल करता है और फैट बर्निंग को तेज करता है.

तीसरा दिन: फल और मखाना से भरपूर ब्रेकफास्ट

नवरात्रि के तीसरे दिन ताजे फल और भुने हुए मखाने खाएं. ये फाइबर से भरपूर होते हैं और पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं और आपको डिटॉक्स में मदद कर सकते हैं.

चौथा दिन: योग और प्राणायाम से मेंटल डिटॉक्स

सिर्फ शरीर को ही नहीं, मन को भी डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है. नवरात्रि के चौथे दिन सुबह 20 मिनट योग और प्राणायाम करें. खासकर अनुलोम-विलोम और भ्रामरी.

पांचवां दिन: लौकी और टमाटर का सूप लें

लौकी और टमाटर से बना हल्का सूप शरीर को हाइड्रेट करता है, पाचन को सुधारता है और भूख को भी कंट्रोल करने में मदद करता है.

छठा दिन: नारियल पानी और खीरा का सेवन करें

नवरात्रि के छठे दिन शरीर को डिटॉक्स करने के लिए आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं. ये इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है और खीरा शरीर को ठंडक देता है. यह दिन शरीर को डीहाइड्रेशन से बचाने के लिए है.

सातवां दिन : सामक चावल का पुलाव खाएं

सामक चावल हल्का होता है और व्रत में एनर्जी देता है. इसमें सब्जियां मिलाकर पुलाव बनाएं. ये स्वाद और सेहत दोनों का बनाए रखने में मदद करेगा.

आठवां दिन: शहद और तुलसी की चाय लें

नवरात्रि के आठवें दिन आप तुलसी की चाय में शहद मिलाकर पी सकते हैं. यह इम्यूनिटी बढ़ाता है, गले को आराम देता है और शरीर को संक्रमण से बचाने में भी मददगार है.

नौवां दिन: हल्का डिनर और जल्दी सोना

नवरात्रि के अंतिन दिन शरीर को आराम दें. रात को कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की रोटी और दही लें. जल्दी सोने से शरीर खुद को रिपेयर करता है.

नवरात्रि में डिटॉक्स का सही तरीका (Right way to Detox During Navratri)

नवरात्रि के नौ दिन अगर सही तरीके से बिताए जाएं, तो न सिर्फ वजन घटता है बल्कि शरीर अंदर से साफ और एनर्जेटिक महसूस करता है. हर दिन का एक छोटा-सा नुस्खा अपनाकर आप अपने हेल्थ गोल्स को हासिल कर सकते हैं.

