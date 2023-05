तेज धूप में झुलस जाती है स्किन, Sunburn से बचना है तो फॉलो करें ये टिप्स, नहीं होगी कोई परेशानी

Skin Care in Summer: गर्मी आते ही स्किन डिहाइड्रेशन और सनबर्न (Sunburn) जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं. इन दिनों देर तक धूप में रहने पर सूरज की तेज अल्ट्रावायलेट रेज के कारण स्किन झुलस जाती है जिससे सन बर्न हो सकता है. इससे स्किन (Skin) पर रेडनेस और स्किन पील ऑफ नजर आने लगता है. वैसे तो धूप सेहत के लिए जरूरी है पर गर्मी के मौसम में धूप में बहुत ज्यादा रहने से बचना जरूरी है. गर्मी के दिनों में स्किन का (Skin care in Summer) खास ख्याल रखने की जरूरत पड़ती है. इस मौसम में सनबर्न से बचने के लिए ये स्किन केयर टिप्स (Skin care tips) अपनाएं.

सनबर्न से बचने के लिए अपनाएं ये टिप्स (Tips to protect your skin from sunburns in summer)

सनस्क्रीन ( Use Sunscreen products)

सनबर्न से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है सनस्क्रीन क्रीम या लोशन का उपयोग करना. इसके लिए ऐसे प्रोडक्ट का उपयोग करना चाहिए जिसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर SPF कम से कम 30 परसेंट हो. इसे खुले रहने वाले बॉडी पार्ट्स पर अच्छी तरह से अप्लाई करना चाहिए. अगर आप स्विमिंग या धूप में कोई एक्टिविटी में शामिल हो रहे हों तो हर दो तीन घंटे के बाद अप्लाई करना जरूरी है.

धूप में जाने से बचें ( Avoid too much Sun exposure)

सनबर्न से बचने के लिए बहुत ज्यादा तेज धूप में घर से निकलने से बचें. सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक सूर्य बहुत तेज चमकता है और धूप भी काफी तेज होती है. अगर जरूरी काम से निकलना पड़े तो छतरी और सन ग्लासेज का उपयोग करें.

गर्मी के अनुसार कपड़े पहनें ( Wear proper clothes)

गर्मी और धूप से बचाने वाले कपड़ों का यूज करें. बाहर निकलते समय ज्यादा से ज्यादा बॉडी पार्ट्स को ढककर रखने के लिए फुल स्लीव्स, हैट, स्कार्फ यूज करें. इससे सनबर्न से बचने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही कॉटन के कपड़ों का चयन करें ताकि रिलैक्स महसूस कर सकें.

हाइड्रेटेड रहें ( Stay hydrated)

सनबर्न से बचने के लिए बॉडी को हाइड्रेटेड रखना जरूरी है, बॉडी डीहाइड्रेटेड हो तो स्किन सनबर्न के लिए अधिक प्रोन हो जाती है. इसके लिए ढेर सारा पानी पीने के साथ जूस वाले फ्रूट्रस को डाइट में शामिल करें.

सनबर्न ठीक करने के टिप्स ( Tips to treat sunburn)

सनबर्न से राहत पाने के लिए प्रभावित स्किन पर एलोवेरा जेल लगाए. आइस से कूल कंप्रेस भी राहत प्रदान कर सकता है. सनबर्न होने पर धूप में बिलकुल न जाएं.

अस्वीकरण:सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा

