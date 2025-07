चर्चा में है ये अजीब फोन कवर...देखने और छूने में बिल्कुल इंसानी स्किन जैसा, धूप में हो जाता है 'सनबर्न' जैसा लाल

Phone Case Feels Like Human Skin: अगर आप सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी आपको सिर्फ कनेक्ट रख सकती है, तो ज़रा रुकिए. एक नया और अनोखा प्रोटोटाइप ऐसा आया है, जो न सिर्फ आपको धूप से सतर्क करता है, बल्कि इंसानी त्वचा जैसा दिखता और महसूस भी करता है. फ्रांस के रिसर्चर मार्क टेसीयर और UK कंपनी Virgin Media O2 ने मिलकर एक अनोखा मोबाइल कवर डिज़ाइन किया है, जिसे Skincase नाम दिया गया है.

इंसानी त्वचा जैसा दिखने वाले मोबाइल केस ने मचाया तहलका (insani twacha jaisa phone cover)

यह सिंथेटिक कवर दिखने और छूने में बिल्कुल इंसानी त्वचा जैसा लगता है और खास बात ये है कि यह UV लाइट में इंसानी स्किन की तरह रंग बदलता है, जैसे कि स्किन को सनबर्न हो गया हो. इस प्रोजेक्ट के पीछे विचार बेहद दिलचस्प है. रिसर्च में सामने आया कि लोग छुट्टियों के दौरान मोबाइल बार-बार चेक करते हैं, लेकिन सनस्क्रीन दोबारा लगाना भूल जाते हैं. इसी आदत पर चोट करने के लिए Skincase को बनाया गया, ताकि यूज़र्स को तुरंत दिखे कि UV किरणें कितनी नुकसानदायक हो सकती हैं.

