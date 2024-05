गर्म हवा और लू से कैसे बचें, लू लगने पर क्या करें? एम्स डॉक्टर के बताए गए इन टिप्स को जरूर अपनाएं

How to protect yourself from heat waves: टेंपरेचर बढ़ने से गर्म हवाएं और लू की समस्या देश के कई हिस्सों में एक गंभीर संकट का रूप ले ले चुकी है. मौसम विभाग भी कई बार चेतावनी जारी कर चुका है कि गर्मी के दिनों में जितना हो सके घर के अंदर रहें, क्योंकि गर्म हवाओं का प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है, जो कभी-कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है. हालांकि कुछ जरूरी सावधानियां बरतकर इससे बचा जा सकता है. यहां हम डॉक्टर विकास कुमार, न्यूरो और स्पाइन सर्जन, एम्स रांची के शेयर किए गए कुछ उपायों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें हम लू से बचने के लिए अपना सकते हैं.

Advertisement

गर्म हवाएं क्या हैं? (What are hot winds?)

गर्म हवाएं तब होती हैं जब किसी क्षेत्र में हाई टेंपरेचर वाली हवा का प्रवाह होता है. यह हवा तेजी से उस क्षेत्र में फैलती है और तापमान को सामान्य से ज्यादा बढ़ा देती है. गर्म हवाएं आमतौर पर गर्मियों के महीनों में होती हैं, जब सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं और वायुमंडल में गर्मी बढ़ जाती है.

यह भी पढ़ें: पेट पतला करना है, तो किसी झमेले में न पड़ें, बस कर लीजिए कुछ दिनों तक ये काम और देखिए कमाल

Advertisement

लू क्या है? (What is Loo?)

लू गर्म हवाओं का एक चरम रूप है. जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हवा ड्राई और गर्म हो जाती है, तो उसे लू कहते हैं. लू के समय तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो सकता है और यह स्थिति कई दिनों तक बनी रह सकती है. लू की स्थिति में न केवल हाई टेंपरेचर होता है, बल्कि हवा में नमी की कमी भी होती है, जिससे शरीर का तापमान और भी बढ़ जाता है.

Advertisement

गर्म हवा और लू से कैसे करें बचाव (How To Protect Against Hot Winds And Heat Waves)

1. खूब सारा पानी पीएं

गर्मियों में शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है. रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पानी पीएं. इसके साथ ही नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ और फलों के रस का सेवन करें. यह न केवल शरीर को ठंडा रखेगा बल्कि डिहाइड्रेशन से भी बचाएगा.

Advertisement

2. हल्के और सूती कपड़े पहनें

गर्मियों में हल्के रंग के ढीले-ढाले और सूती कपड़े पहनें. सूती कपड़े पसीना जल्दी सोखते हैं और हवा के प्रवाह को बढ़ावा देते हैं, जिससे शरीर ठंडा रहता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: यूरिक एसिड के हाई लेवल को नीचे लाने के लिए पिएं जीरे का पानी, जान लें इसे बनाने की आसान विधि

3. सूरज की सीधी रोशनी से बचें

सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सूरज की सीधी रोशनी में बाहर निकलने से बचें. अगर बाहर जाना जरूरी हो, तो छाते का उपयोग करें या टोपी और सनग्लासेज पहनें.