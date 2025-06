1500 मीटर ऊपर मौत से जंग, रूसी जिमनास्ट ने बिना पैराशूट किया हैरतअंगेज करतब

Sergey Boytsov hot air balloon: रूस के 30 वर्षीय जिमनास्ट और बॉडीबिल्डर सर्गेई बॉयट्सोव ने हाल ही में एक ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसे देखकर दुनियाभर के लोग दंग रह गए हैं. बॉयट्सोव ने एक हॉट एयर बलून के नीचे, 1500 मीटर की ऊंचाई पर, बिना किसी सुरक्षा उपकरण या पैराशूट के जिमनास्टिक का प्रदर्शन किया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इसे अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं.

ज़िंदगी दांव पर लगाकर किया करतब (hot air balloon stunt)

वीडियो में बॉयट्सोव एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं, जो एक गर्म हवा के गुब्बारे से जुड़ा है. इस प्लेटफॉर्म के नीचे एक हॉरिजॉन्टल बार लगी है, जिस पर वह जिमनास्टिक के हैरतअंगेज मूव्स करते नजर आते हैं. न तो उनके पास सेफ्टी बेल्ट है, न पैराशूट और न ही कोई सुरक्षा जाल. X (पूर्व में ट्विटर) यूजर कॉलिन रग ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'रूसी बॉडीबिल्डर और डेयरडेविल सर्गेई बॉयट्सोव ने बिना पैराशूट के 1500 मीटर की ऊंचाई पर जिमनास्टिक कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है. अगर कुछ भी गलत होता, तो कोई इंश्योरेंस नहीं था.'

यहां देखें वीडियो

