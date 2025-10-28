4 रोटी में कितनी कैलोरी होती है? कौन सी रोटी सेहत के लिए अच्छी होती है?

4 Roti Me Kitni Calories Hoti Hai | Roti Khane Se kya Hota hai: रोटी भारतीय आहार का मुख्य हिस्सा है. इसे गेहूं के आटे से बनाया जाता है और लगभग हर घर में रोज खाई जाती है. रोटी शरीर को ऊर्जा, फाइबर, प्रोटीन और आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है. लेकिन बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि 4 रोटी खाने से कितनी कैलोरी मिलती है और क्या यह वजन बढ़ाने या घटाने में कोई फर्क डालती है.

रोटी में कैलोरी की मात्रा :

एक रोटी में कितनी कैलोरी होती है यह कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे

1. रोटी का आकार

2. इस्तेमाल किए गए आटे का प्रकार

3. घी या तेल का प्रयोग

4. पकाने की विधि

सामान्यतः 1 मध्यम आकार की रोटी (लगभग 40 ग्राम गेहूं के आटे से बनी) में करीब 70 से 80 कैलोरी होती है.

4 रोटी की कुल कैलोरी | 4 Roti Me Kitni Calories Hoti Hain

अगर हम औसतन 1 रोटी की कैलोरी 75 मानें तो

4 रोटियां = 75 × 4 = 300 कैलोरी

अगर रोटी पर घी लगाया गया है तो प्रति रोटी लगभग 40 से 50 अतिरिक्त कैलोरी जुड़ जाती है.

इस प्रकार घी लगी 4 रोटियों में लगभग 450 से 500 कैलोरी तक हो सकती हैं.

Also Read: एक रोटी में कितना होता है प्रोटीन, रोटी खाने के क्‍या फायदे हैं?

रोटी में पाए जाने वाले पोषक तत्व | Roti Ke Poshak Tatva | Roti Me Kaun sa Vitamin Hota Hai

1. कार्बोहाइड्रेट – शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं

2. प्रोटीन – मांसपेशियों की वृद्धि और मरम्मत में सहायक

3. फाइबर – पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है

4. आयरन – हीमोग्लोबिन के निर्माण में आवश्यक

5. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स – मेटाबॉलिज्म में मददगार

Calories in Roti (4 large)

रोटी के प्रकार और उनकी कैलोरी | Kis Roti Me Kitni Calories Hoti Hai

1. गेहूं की रोटी – लगभग 70 से 80 कैलोरी

2. मल्टीग्रेन रोटी – 80 से 90 कैलोरी

3. बाजरे की रोटी – 100 से 120 कैलोरी

4. मकई या ज्वार की रोटी – 90 से 110 कैलोरी

5. घी लगी रोटी – 110 से 130 कैलोरी

रोटी खाने से क्‍या होता है, रोटी खाने के फायदे | Roti Khane Ke Fayde | Roti Khane Se kya Hota hai

1. यह ग्लूकोज का अच्छा स्रोत है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है

2. फाइबर पाचन सुधारता है और कब्ज से राहत देता है

3. गेहूं में मौजूद आयरन और जिंक शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं

4. रोटी में कोई ट्रांस फैट नहीं होता इसलिए यह हेल्दी कार्बोहाइड्रेट स्रोत है

कौन सी रोटी सेहत के लिए अच्छी होती है? | Kaun Si Roti Khana Chahiye

1. अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो घी या तेल का प्रयोग सीमित करें

2. रात में ज्यादा रोटी खाने से बचें, क्योंकि पाचन धीमा हो जाता है

3. डायबिटीज के मरीज साबुत गेहूं या मल्टीग्रेन रोटी खाएं

4. रोटी के साथ सब्जियां और दाल लेना संतुलित भोजन बनाता है

4 साधारण रोटियों में लगभग 300 कैलोरी होती है. अगर घी या तेल का इस्तेमाल किया जाए तो यह बढ़कर 450 से 500 कैलोरी तक पहुंच सकती है. रोटी एक संतुलित और पौष्टिक आहार का हिस्सा है, बशर्ते इसका सेवन सीमित मात्रा में और सही संयोजन के साथ किया जाए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)