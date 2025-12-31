Zomato, Swiggy, Blinkit, Zepto के गिग वर्कर्स की हड़ताल के बीच कैसे मंगाएं खाना और ग्रॉसरी? ये नंबर नोट कर लें

दिल्‍ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत देशभर के गांव-शहरों में नए साल के जश्‍न की तैयारी चल रही है. मेट्रो समेत छोटे-बड़े शहरों में घर, दफ्तर से लेकर पिकनिक स्‍पॉट तक पार्टी, जश्‍न वगैरह की तैयारी फूड आइटम्‍स और ग्रॉसरी आइटम्‍स की ऑनलाइन डिलीवरी पर निर्भर रहती है. बर्गर-पिज्‍जा-पाश्‍ता से लेकर पनीर लबाबदार और चिकन-चाउ‍मीन तक, कुछ भी खाने का मन हुआ तो मोबाइल उठाया और जोमैटो (Zomato), स्विगी (Swiggy) पर ऑर्डर कर दिया. मिनटों में ऑर्डर हाजिर. कुछ घर पर ही बनाने का मन हुआ तो जेप्‍टो(Zepto), ब्लिंकिट (blinkit), बिग बास्‍केट(Big Basket), इंस्‍टामार्ट (Instamart) पर ग्रॉसरी ऑर्डर कर दिया. यहां से भी मिनटों में सामान हाजिर. लेकिन इस बार ये इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्‍योंकि इन तमाम ऑनलाइन प्‍लेटफॉर्म पर किए गए आपके ऑर्डर की डिलीवरी करने वाले गिग वर्कर्स की देशभर में हड़ताल चल रही है.

खासतौर से नए साल की पूर्व संध्‍या पर यानी 31 दिसंबर को Zomato, Swiggy, Blinkit, Zepto, BigBasket जैसे प्‍लेटफॉर्म पर ताबड़तोड़ ऑर्डर्स होते हैं, लेकिन आज बुधवार, 31 दिसंबर 2025 को गिग वर्कर्स की देशव्‍यापी हड़ताल से सबकुछ ठप पड़ सकता है. अपनी फैमिली, दोस्‍त या किसी खास के लिए आपने कोई गिफ्ट ऑर्डर किया है, जिसकी डिलीवरी 31 दिसंबर को ही होने वाली थी तो हो सकता है वो भी आपको समय से न मिले. कारण कि इस हड़ताल में Flipkart और Amazon जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स से जुड़े डिलीवरी ब्‍वॉय(गिग वर्कर्स) भी शामिल हैं.

आखिर करें तो करें क्‍या?

सबसे पहले तो आपने टेंशन नहीं लेनी है. दिल्‍ली, नोएडा, मुंबई, बेंगलुरु या और किसी शहर में, आप जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, वहां ग्रॉसरी की दुकानें जरूर होंगी. इनमें से कई दुकानें होम डिलीवरी सर्विस देती है. इनके डिलीवरी ब्‍वॉय इनके ही स्‍टाफ होते हैं. यानी गिग वर्कर्स की हड़ताल से इन्‍हें कोई मतलब नहीं है. आपको करना ये है कि पहले से ही अपने आसपास के वैसे 2-4 दुकानों की लिस्‍ट बना लेनी है, जो होम डिलीवरी सर्विस देते हैं. और इन दुकानों का कॉन्‍टैक्‍ट नंबर नोट कर लेना है. लिस्‍ट में दुकान के सामने इनका नंबर नोट कर के रख देना है. आप मोबाइल में भी नंबर Save कर सकते हैं.

फूड आइटम्‍स कैसे ऑर्डर होंगे?

इसका भी वही फॉर्मूला है. आपके आसपास 1-2 किलोमीटर के दायरे में कई सारे रेस्‍टॉरेंट्स, होटल वगैरह भी होंगे. इनमें पता कर लेना है कि कौन-कौन होम डिलीवरी करते हैं. उनका नंबर नोट कर लेना है और सभी से एक-एक मेन्‍यु कार्ड ले लेना है. फिर आपकी आधी से ज्‍यादा टेंशन यहीं खत्‍म. आपने घर से ही अपने पसंदीदा फूड आइटम्‍स ऑर्डर करने हैं और कुछ मिनटों में आप मंगाया लजीज आइटम्‍स अपनों के साथ इंजॉय कर सकते हैं.

WhatsApp सर्विस का इस्‍तेमाल

आपके आसपास होम डिलीवरी कराने वाले कई सारे ग्रॉसरी स्‍टोर, रेस्‍टॉरेंट्स वगैरह ऑनलाइन ऑर्डर के लिए WhatsApp नंबर भी रखते हैं. आप उनके नंबर अपने मोबाइल में Save कर सकते हैं. नोएडा सेक्‍टर 15 सोसाइटी में एक ग्रॉसरी स्‍टोर चलाने वाले सागर वर्मा ने बताया कि WhatsApp पर मेन्‍यु और जरूरत के अनुसार ऑर्डर टाइप करना होता है, नीचे अपने घर का प्रॉपर एड्रेस देना होता है और स्‍टोर का बंदा सामान लेकर कुछ ही देर में आपके घर पर पहुंच जाता है. इसी तरह लगभग हर सोसाइटी में ग्रॉसरी स्‍टोर्स और रेस्‍टॉरेंट वाले सर्विस देते हैं.

