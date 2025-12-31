कोमा में है ऑस्ट्रेलिया को दो बार वर्ल्ड कप जिताने वाला दिग्गज खिलाड़ी, लड़ रहा जिंदगी और मौत के बीच की जंग

Damien Martyn: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डेमियन मार्टिन की हालत ब्रिस्बेन के एक अस्पताल में गंभीर है, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने बुधवार को यह रिपोर्ट दी. 54 साल के पूर्व दाएं हाथ के बल्लेबाज पिछले कुछ दिनों से बीमार थे, नाइन न्यूजपेपर्स ने बताया कि वह इंड्यूस्ड कोमा में हैं और मेनिनजाइटिस से जूझ रहे हैं. पूर्व टेस्ट टीम के साथी डैरेन लेहमैन ने सोशल मीडिया पर लिखा, "डेमियन मार्टिन के लिए बहुत सारा प्यार और प्रार्थनाएं भेज रहा हूं. मजबूत रहो और लड़ते रहो लीजेंड. परिवार को प्यार." न्यूज़ कॉर्प से बात करते हुए, करीबी दोस्त और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट ने कहा, "उन्हें सबसे अच्छा इलाज मिल रहा है और (मार्टिन की पार्टनर) अमांडा और उनके परिवार को पता है कि बहुत से लोग अपनी प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं भेज रहे हैं."

All our thoughts are with you @damienmartyn x — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) December 31, 2025

मार्टिन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 67 टेस्ट खेले और 2003 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था. मार्टिन ने 46.37 की औसत से 4,406 टेस्ट रन बनाए, जिसमें 13 शतक और 165 का टॉप स्कोर शामिल है. मार्टिन ने 208 वनडे में 5,346 रन भी बनाए, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 144* था और 2003 वर्ल्ड कप फाइनल जीत में उन्होंने 88* रनों की अहम पारी खेली थी. डेमियन मार्टिन 1999 और 2003 वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा रहे हैं.

विश्व क्रिकेट का दूसरा 'दीवार' माने जाते थे मार्टिन

डेमियन मार्टिन ने साल 1992 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट खेलकर अपना डेब्यू किया था. मार्टिन एक ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जिनका डेब्यू 21 साल की उम्र में हुआ था लेकिन शुरुआती करियर में अच्छा परफॉर्मेंस न कर पाने के कारण उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था. लगभग 7 साल टीम से बाहर रहने के बाद डेमियन मार्टिन ने फिर से टीम में वापसी की. डेमियन मार्टिन के साल 2003 के विश्व कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था और ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जीताने में अहम भूमिका निभाई थी. Damien Martyn को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का 'दीवार' भी माना जाता है.

विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का मिला खिताब

साल 2001 में एशेज में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था

ऑस्ट्रेलिया को 2003 का विश्व कप जीताने में निभाई अहम भूमिका

साल 2003 के विश्व कप फाइनल में भारत के खिलाफ मार्टिन ने शानदार 88 रन की पारी खेली थी. मार्टिन ने यह पारी टूटी हुई अंगुली के साथ खेली थी. कप्तान रिकी पोंटिंग के साथ मिलकर मार्टिन ने फाइनल में 234 रनों की पार्टनरशिप की थी जिसने मैच को पलट कर रख दिया था.

भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेली थी यादगार पारी

डेमियन मार्टिन साल 2004 के भारत दौरे पर खेले गए टेस्ट सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की थी और मैन ऑफ द सीरीज रहे थे. भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान मार्टिन ने दो शतक बनाए और डॉन ब्रैडमैन के बाद तीन पारियों में तीन शतक बनाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बनने से चूक गए, जब वे दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 97 रन पर आउट हो गए थे.