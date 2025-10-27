Ek Roti Me Kitna Protein Hota Hai | Roti Khane Ke Fayde: रोटी हमारी रोजाना की डाइट का हिस्सा है. कुछ लोग दिन में दो बार रोटी खाते हैं जबकि कुछ लोग तीनों टाइम रोटी का सेवन ही करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं रोटी में कितना प्रोटीन होता है. आइए जानते हैं. साथ ही जानेंगे कि प्रोटीन क्या होता है और ये इंसानी शरीर के लिए इतना जरूरी क्यों होता है.

प्रोटीन क्या है? (What Is Protein)

प्रोटीन हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है. यह मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा, बालों और लगभग हर अंग में पाया जाता है. यह सिर्फ शरीर की संरचना नहीं बनाता, बल्कि वही एंजाइम और हीमोग्लोबिन भी बनाता है जो रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाने और रासायनिक प्रतिक्रियाएं चलाने का काम करते हैं.



दरअसल, करीब 10,000 से ज्यादा प्रकार के प्रोटीन हमारे शरीर को वही बनाते हैं जो हम हैं – और हमें उसी तरह बनाए रखते हैं. अगर आप सामान्य जीवन जीते हैं, तो रोज़ शरीर के प्रति किलो वजन पर 0.8 ग्राम प्रोटीन पर्याप्त है. अगर आप वर्कआउट करते हैं या एक्टिव हैं, तो यह मात्रा 1.2 से 2 ग्राम प्रति किलो वजन तक जा सकती है.

रोटी में मौजूद पोषक तत्व (Nutrition Facts About Roti | 1 Roti Me Kitna Protein Hota Hai)

रोटी फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, आयरन और प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है, जो शरीर को एनर्जी देती है और लंबे समय तक पेट भरा रखती है. रोटी में कैलोरी की मात्रा उसके आकार और वजन पर निर्भर करती है.



आम तौर पर 40 ग्राम की एक मध्यम आकार की रोटी में करीब 120 कैलोरी होती हैं.



पूरी गेहूं की रोटी में कैलोरी ही नहीं, बल्कि कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं: एक मीडियम रोटी में 120 कैलोरी, 20 से 22 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 3 ग्राम प्रोटीन, 2 ग्राम फाइबर, 3 ग्राम फैट और 1 मिलीग्राम आयरन होता है. रोटी में मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट शरीर को लंबे समय तक एनर्जी देते हैं, और फाइबर पाचन को दुरुस्त रखता है.

रोटी खाने के फायदे (Health Benefits of Roti in Hindi | Roti Khane Ke Fayde)

रोटी कार्बोहाइड्रेट का हेल्दी स्रोस है जो शरीर को एनर्जी देने का काम करता है. यह उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो वजन घटाने या लो-कैलोरी डाइट पर हैं. रोटी खाने से लंबे समय तक पेट भरा महसूस होता है, जिससे ओवरईटिंग कम हो जाती है.

रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) कम होता है, यानी यह ब्लड शुगर लेवल को तेजी से नहीं बढ़ाती. इसी वजह से यह डायबिटीज, हार्ट डिजीज़ या मेटाबॉलिक संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए अच्छी मानी जाती है.

रोटी में विटामिन B1 (थायमिन) पाया जाता है, जो एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है. यह शरीर में मौजूद खतरनाक फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में मदद करता है और सेल्स को हेल्दी रखता है.

बाकी कार्बोहाइड्रेट वाले खाने की तुलना में रोटी में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है. यह पाचन तंत्र को ठीक रखने और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करती है.

रोजाना रोटी खाने से आप बैलेंस कैलोरी इनटेक बनाए रख सकते हैं. यह आपको एनर्जी, फाइबर और प्रोटीन देती है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखने में मदद करती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)