Bone Health: कहीं हड्डियों अंदर ही अंदर खा तो नहीं रहा थायराइड, तरीके जो हड्डियों को बनाएंगे स्ट्रॉन्ग...

मसूर दाल के इतने गजब के फायदे जान आपकी भी होने लगेगी ये फेवरेट, गिनते हुए थक जाएंगे, लेकिन खत्म नहीं होगी लिस्ट

आपको बता दें कि हाइपोथायरायडिज्म होने की स्थिति में शरीर में थायराइड हार्मोन ज्यादा बनता है, जिससे शरीर में बोन लॉस का खतरा बढ़ जाता है. इससे हड्डियों में बोन मिनरल डैंसिटी (BMD) कम होने लगती है. इस स्थिति में हड्डियों में कैल्शियम का स्तर भी प्रभावित होता है, जिससे ओस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियां कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है.

Does thyroid disease affect bone density? हाइपोथायरायडिज्म की स्थिति में जोड़ों की कोमलता खत्म हो जाती है और हड्डियां और जोड़ कठोर होकर दुखने लगते हैं. खासकर ज्यादा उम्र के लोगों में जोड़ों में दर्द, अकड़न, सूजन की समस्या देखी जा सकती है. चलिए आज इस मसले पर बात करते हैं कि हड्डियों की मजबूती बनाए रखने के लिए कौन से तरीके फायदेमंद साबित होंगे.

How to Keep Your Bones Strong: आपको नियमित तौर पर प्रोटीन से भरपूर डाइट लेनी चाहिए. Photo Credit: Reckonsoft