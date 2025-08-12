कान साफ करने का सबसे आसान तरीका, Doctor ने बताई 3 कारगर चीजें, मैल अपने आप निकलने लगेगा बाहर

Kan Ki Gandagi Saaf Karne Ki Dawa: कान की सफाई एक ऐसा काम है जिसे लोग या तो नजरअंदाज कर देते हैं या गलत तरीके से करते हैं. कभी चलते-चलते भी लोग कान में ईयरबड्स डालकर कान साफ करने की कोशिश करते हैं. बहुत से लोग अक्सर लोग माचिस की तीली, तेल या घरेलू नुस्खों से कान का मैल निकालने की कोशिश करते हैं, जो नुकसानदायक हो सकता है. ऐसे में कान साफ करने का सही तरीका क्या है? कान कैसे साफ करें? कान की सफाई करने के उपाय क्या है? कान की गंदगी साफ करने का तरीका आदि जैसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं. आज हम आपके लिए एक्सपर्ट द्वारा सुझाए गए नुस्खे लेकर आए हैं. डॉक्टर विनोद शर्मा के अनुसार, कान की सफाई करते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह एक संवेदनशील अंग है. आइए जानते हैं उन्हें कान साफ करने का कौन सा आसान तरीका बताया.

कान की गंदगी हटाने का सही तरीका (Right Way To Remove Earwax)

कान में जमा मैल जिसे मेडिकल भाषा में सेरुमेन कहा जाता है, एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच होता है. यह धूल, बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक तत्वों को कान के भीतर जाने से रोकता है. लेकिन, जब यह ज्यादा मात्रा में जमा हो जाता है, तो सुनने में दिक्कत, खुजली, जलन या संक्रमण जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है.

डॉ. शर्मा सलाह देते हैं कि कान की सफाई के लिए बाजार में उपलब्ध कुछ ईयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना सबसे सुरक्षित तरीका है. इनमें शामिल हैं:

सोलिवैक्स ईयर ड्रॉप

क्लियर वैक्स ड्रॉप

वैक्सोल्व ईयर ड्रॉप

इनमें से किसी एक ड्रॉप को दिन में 3–4 बूंद कान में डालें और यह प्रक्रिया 3–4 दिन तक दोहराएं. ये ड्रॉप्स कान के अंदर जमा मैल को धीरे-धीरे नरम करके बाहर निकालने में मदद करते हैं. जब मैल बाहर आने लगे, तो एक साफ और मुलायम कपड़े से कान की बाहरी सतह को धीरे से पोंछ लें.

कैसे करें इस्तेमाल?

कान में रोजाना 3–4 बूंद ड्रॉप डालें.

3–4 दिन तक दोहराएं.

मैल मुलायम होकर अपने आप बाहर आ जाएगा.

केवल बाहरी हिस्से को साफ कॉटन कपड़े से पोंछें.

इन सावधानियों का रखें ध्यान

माचिस की तीली, लहसुन तेल, सरसों तेल का उपयोग न करें.

नुकीली वस्तु कान में बिल्कुल न डालें.

किसी भी तरह का दर्द, सूजन या खुजली होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें.

कान का मैल क्या है और क्यों बनता है?

कान में बनने वाला पीला या भूरा मोम जैसा पदार्थ सेरुमेन कहलाता है. यह धूल, बैक्टीरिया और अन्य कणों से कान की सुरक्षा करता है और कान की नमी बनाए रखता है.

कान की सफाई हमेशा सही मेडिकल तरीके से करें. गलत तरीका आपकी सुनने की क्षमता को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है.

