हार्ट अटैक क्यों आता है? यहां जाने इसके पीछे के 5 बड़े कारण

Causes Of Heart Attack: अगर सही समय पर इसका इलाज न मिले तो ये जानलेवा भी हो सकता है. तो चलिए जानते हैं हार्ट अटैक क्यों आता है?

हार्ट अटैक क्यों आता है? यहां जाने इसके पीछे के 5 बड़े कारण
Heart attack symptoms

Causes Of Heart Attack: आज के समय में बदलता लाइफस्टाइल, गलत खान-पान और स्ट्रेस के कारण हार्ट अटैक के ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं. जहां, पहले हार्ट अटैक को सिर्फ उम्रदराज लोगों की समस्या माना जाता था, अब यह बीमारी युवाओं को भी प्रभावित कर रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर हार्ट अटैक क्यों आता है? जब दिल को खून पहुंचाने वाली नसों में रुकावट आ जाती है और दिल को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक आ सकता है. अगर सही समय पर इसका इलाज न मिले तो ये जानलेवा भी हो सकता है. तो चलिए जानते हैं हार्ट अटैक क्यों आता है?

हार्ट अटैक आने के कारण | What Is The Main Cause Of A Heart Attack?

धमनियों में ब्लॉकेज: जब दिल को खून पहुंचाने वाली कोरोनरी धमनियां किसी कारण से संकरी या बंद हो जाती हैं, तो दिल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती. ऐसे स्थिति में हार्ट अटैक आ सकता है. बता दें धमनियां बंद होने का सबसे आम कारण है कोलेस्ट्रॉल जमा होना है. 

हाई ब्लड प्रेशर: हाई ब्लड प्रेशर दिल की दीवारों पर दबाव बढ़ा देता है.अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे, तो धमनियां कमजोर हो सकती हैं और फट सकती हैं.  जिससे न सिर्फ दिल को नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि अटैक का खतरा भी बढ़ सकता है.

डायबिटीज: डायबिटीज के मरीजों में हार्ट अटैक का खतरा दोगुना होता है. ब्लड शुगर लेवल अगर लंबे समय तक कंट्रोल में न रहे, तो यह नसों को नुकसान पहुंचा सकता है और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.

स्मोकिंग और शराब: स्मोकिंग और शराब भी रिस्क को बढ़ाते हैं. स्मोकिंग करने से ब्लड वेस्सेल्स सिकुड़ जाती हैं और ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है. जिससे दिल को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती. इसी तरह अधिक मात्रा में शराब पीने से भी दिल पर बुरा असर पड़ सकता है.

स्ट्रेस: लगातार तनाव में रहना और पूरी नींद न लेना भी हार्ट अटैक का बड़ा कारण है. तनाव हार्मोन शरीर में ऐसे बदलाव लाता है जो दिल की गति और रक्तचाप को प्रभावित करते हैं. यही बदलाव दिल पर दबाव बनाते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

