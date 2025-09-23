हार्ट अटैक से बचाएगा ये घरेलू टॉनिक, Doctor Hansaji ने बताया दूध में ये चीज मिलाकर रोज करें सेवन

Heart Attack Se Kaise Bache: हार्ट हमारे शरीर के जरूरी अंगों में से एक है. आजकल अनहेल्दी खानपान और खराब लाइफस्टाइल की वजह से हार्ट कमजोर होने लगा है. पिछले कुछ समय से हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. हालांकि, हार्ट अटैक कई कारणों से हो सकता है, लेकिन युवाओं और बच्चों तक में हार्ट अटैक होना चौकाने वाला है. क्या हमारा दिल इतना कमजोर हो चुका है? हार्ट अटैक क्यों आता है? हार्ट अटैक के कारण क्या हैं? दिल का दौरा पड़ने के कारणों को जानने के साथ-साथ अटैक से कैसे बचें, इसके लिए उपाय तलाशना बहुत ज्यादा जरूरी है.

हार्ट को मजबूत करने के लिए क्या करें? क्या दिल को मजबूत बनाने के घरेलू नुस्खे हैं? अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी और मजबूत बनाना चाहते हैं मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक ऐसी घरेलू ड्रिंक की रेसिपी शेयर की है, जिसका रोजाना सेवन कर आप अपने हार्ट को हेल्दी बना सकते हैं. अर्जुन की छाल से बनने वाली ये ड्रिंक हार्ट के लिए टॉनिक का काम कर सकती है.

हार्ट अटैक कब आता है?

हार्ट अटैक तब होता है जब दिल को खून पहुंचाने वाली नसों (कोरोनरी आर्टरी) में रुकावट आ जाती है. इसका मतलब है कि दिल को ऑक्सीजन और पोषण देने वाला खून सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता और दिल की मांसपेशियां कमजोर या डैमेज होने लगती हैं.

अर्जुन छाल हार्ट के लिए कैसे फायदेमंद है?

डॉक्टर हंसा जी कहती हैं कि अर्जुन की छाल दिल की मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम करती है. कई स्टडीज में भी पाया गया है कि अर्जुन की छाल हार्ट में ब्लड फ्लो को सही रखने में मदद करती है. इसके साथ ही ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मददगार है.

अर्जुन की छाल आर्टरी में जमा प्लाक को साफ और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद करती है. इसके साथ ही ये छाती में होने वाले दर्द से भी राहत दिलामें मददगार है.

अर्जुन की छाल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. ये हार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई को भी बेहतर बनाती है. ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करने में भी सहायक है.

कैसे बनाएं अर्जुन छाल की हार्ट हेल्दी टॉनिक?

सबसे पहले एक गिलास दूध को गर्म कर लें. आधा चम्मच अर्जुन छाल का पाउडर मिलाएं. आप इसमें स्वाद के लिए शहद भी मिला सकते हैं. लेकिन, ध्यान रखें गर्म दूध में शहद न मिलाएं. थोड़ा ठंडा होने के बाद भी इसमें शहद मिक्स करें.

किस समय पीना चाहिए?

डॉक्टर हंसाजी का कहना है कि इस हार्ट हेल्दी टॉनिक को आप रोज सुबह खाली पेट ले सकते हैं या आप इसे रात में सोने से पहले पी सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)