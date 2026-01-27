Dadi Nani Ke Nuskhe: बच्चों को ठंड से बचाने के दादी-नानी के आसान और आजमाए हुए नुस्खे

Dad Nani Ke Nuskhe: सर्दियों का मौसम कुछ लोगों के लिए मजेदार होता है क्योंकि उनको गर्मी से राहत मिल जाता है. लेकिन ये मौसम ठंड से राहत दिलाने के साथ ही बच्चों के लिए उतना ही नाज़ुक भी होता है. पूरे दिन चलने वाली ठंडी हवा, सुबह-शाम की कड़कड़ा देने वाली ठंड और बदलता मौसम बच्चों को जल्दी बीमार कर देता है. क्योंकि उनको इम्यूनिटी कमजोर होती है और जिस सर्दी को हम कम समझते हैं उनके लिए वो बहुत ज्यादा होती है. ऐसे में अपने बच्चे को गर्म करने के लिए आप दादी-नानी के नुस्खों की मदद ले सकते हैं. इन नुस्खों की खास बात ये है कि ये नुस्खें आपके घर में मौजूद चीजों से बन जाते हैं और इनका बच्चों पर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है.

कपड़े

बच्चों को ठंड से बचाने के लिए सबसे पहले बात करते हैं उनके कपड़ों की. आपको बच्चे को ज्यादा कपड़े पहनाने की जगह कई लेयर में कपड़े पहनाने चाहिए. इस तरह से शरीर में गर्मी ज्यादा बनी रहती है और पसीना आतात है. इसके साथ ही बच्चे का सिर, कान और पैर को भी ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंड यहीं से लगती है.

खान-पान

अब बारी आती है खान-पान की तो आपको बता दें कि सर्दियों के मौसम में अपने बच्चों को गुनगुना दूध देना फायदेमंद होता है. इसके साथ ही आप दूध में थोड़ा सा हल्दी या शहद ( अगर आपका बच्चा एक साल से बड़ा है) मिलाने से शरीर को अंदर से गर्मी मिलती है और इम्युनिटी भी बढ़ती है. दादी-नानी सर्दियों के मौसम में गुड़, तिल के लड्डू और मूंगफली का सेवन कराने की भी सलाह देती थीं. ये सभी शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करते हैं.

मालिश

मालिश दादी-नानी का बताया पुराना और असरदार नुस्खा है. इसके लिए आप सरसों के तेल को हल्का गुनगुना कर के बच्चों की अच्छे से हर रोज मालिश करनी चाहिए. ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और ठंड कम लगती है. खासकर बच्चे को नहलाने से पहले मालिश करें.

बिस्तर

आप बच्चे को किस बिस्तर पर सुला रहे हो ये भी ध्यान रखना चाहिए. दादी-नानी रजाई को धूप में डालने की सलाह देती थीं, ताकि रजाई में जमा नमी बाहर निकल जाए. अगर बच्चा बहुत छोटा है, तो उसके पास हल्की गर्म पानी की बोतल भी रखी जा सकती है.

ठंड में बच्चों को ज्यादा देर तक खाली पेट न रखें. थोड़ी-थोड़ी देर में हल्का और गर्म खाना देने से भी बच्चों का शररी गर्म रहता है और ठंड से लड़ने की ताकत मिलती है.

