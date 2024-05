बुजुर्गों को ही नहीं 40 से कम उम्र वालों को भी हो सकती है हार्ट रिलेटेड समस्याएं, जानिए हार्ट अटैक के बारे मिथकों का सच

दिल की बीमारियों से जुड़े इन 5 मिथकों की जानें सच्चाई

Heart attack in young people: हार्ट अटैक (Heart attack) या दिल का दौरा पड़ना मौत का प्रमुख कारण बनता जा रहा है. हार्ट से संबंधित परेशानियों के कारण दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ लोग हार्ट अटैक के खतरे की जद में हैं और इससे हेल्थ केयर सिस्टम पर भारी दबाव है. दिल के दौरे से होने वाली मौतों में से 40 फीसदी मौत भारत में होती है. हार्ट तक पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुंचने के कारण हार्ट अटैक या दिल का दौरा पड़ता है. यह स्थिति हार्ट के कमजोर होने या उसके स्टिफ हो जाने के कारण सामने आ सकती है. आम तौर माना जाता है कि हार्ट अटैक बुजुर्गों में या 60 साल की उम्र के बाद होने वाली बीमारी है. आजकल 40 वर्ष और इसके कम उम्र के लोगों (Heart attack in young people) में भी हार्ट अटैक की समस्या तेजी से बढ़ रही है. आइए जानते हैं आर्ट अटैक के बारे में कौन कौन से मिथ (five myths about Heart attack) प्रचलित हैं…