धराली के बाद अब थराली में आसमान से बरसी आफत, बादल फटने से मची भारी तबाही, पढ़ें हर अपडेट

उत्तराखंड में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार आधी रात को चमोली जिले के थराली गांव में बादल फटने से काफी तबाही हुई है. शुक्रवार रात लगभग एक बजे थराली में भारी बारिश के दौरान बादल फटा गया. जिससे पानी का तेज बहाव आया, जो अपने साथ खूब मलबा लेकर आया. बताया जा रहा है कि इस आपदा के बाद से एक व्यक्ति लापता है, जबकि एक लड़की घर के अंदर मलबे में दबी हुई है. पुलिस और प्रशासन की और से राहत और बचाव कार्यों किया जा रहा है. SDRF की टीम गौचर से घटनास्थल के लिए रवाना हुई है.

मलबे में दबे घर, वाहन

इस बीच थराली कस्बे से जुड़ी कुछ वीडियो भी सामने आई है. जिनमें भारी नुकसान देखने को मिल रहा है. कई लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है. कई घर मलबे की चपेट में आ गए हैं. यहां तक की मलबे के नीचे कई वाहन भी दबे हुए हैं. थराली बाजार, कोटदीप तहसील थराली परिसर में काफी मलबा आया है. सागवाड़ा गावं में एक लड़की के घर के अंदर मलबे मे दबने की जानकारी भी सामने आ रही है.

कई मार्ग हुए बंद

चेपड़ों बाजार में कुछ दुकान मलबे के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं. जबकि एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है. थराली ग्वालदम मार्ग मिंग्गदेरा में बंद है. थराली-सागवाड़ा मार्ग भी बंद है. इन मार्गों को खोलने का काम भी तेजी से किया जा रहा है.