पंजाब में बड़ा हादसा! LPG टैंकर में धमाके बाद भीषण आग, 2 की मौत, 23 घायल 

- पंजाब के होशियारपुर-जालंधर मार्ग पर एलपीजी टैंकर में आग लगने से दो लोगों की मौत और 23 गंभीर घायल हुए
- आग लगने के बाद आसपास के कई दुकानें और आवासीय मकान भी आग की चपेट में आ गए थे
- आग लगने की घटना एक कार की टक्कर के कारण हुई, जिससे टैंकर में गैस लीक और धमाका हुआ
पंजाब में शुक्रवार देर रात एक एलपीजी टैंकर में आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि 23 गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना पंजाब के होशियारपुर-जालंधर मार्ग पर हुई है. एलपीजी टैंकर मे आग लगने से आग की लपटें आसपास के इलाकों में भी फैल गई. इस आग की चपेट में कई दुकान और आवासीय घर आ गए. पुलिस के अनुसार एलपीजी टैंकर में आग रात करीब 10 बजे हुई है.
घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल की गई गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए पहुंच गईं. घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था की गई. सभी घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां घायलों को फिलहाल इलाज चल रहा है.
ऐसे लगी थी आग
मामले से जुड़ी शुरुआती जानकारी के अनुसार जिस टैंकर में रात में आग लगी है उससे एक कार की टक्कर हो गई थी. इस टक्कर के बाद आग लग गई और फिर जोरदार धमाका हुआ. मामले की जांच कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची गई. ऐसा माना जा रहा है कि सड़क पर कार से हुई टक्कर के बाद ही टैंकर से गैस लीक हुआ था. हालांकि पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है.
अलग-अलग अस्पतालों में किए गए रेफर
सिविल अस्पताल होशियारपुर के एसएमओ डॉ. कुलदीप सिंह ने कहा कि कल रात कुल 23 गंभीर रूप से झुलसे घायलों को सिविल अस्पताल लाया गया था. इनमें से 15 को विशेष अस्पतालों में रेफर कर दिया गया है, जिनमें आदमपुर क्षेत्र के दो घायल भी शामिल हैं. जिन्हें उनके परिवार वाले आदमपुर के एक निजी अस्पताल ले गए थे. अभी तक 7 घायलों का सिविल अस्पताल होशियारपुर में इलाज चल रहा है. उन्होंने बताया कि अब तक दो मौतें हो चुकी हैं, जिनमें से एक को मृत अवस्था में लाया गया था और दूसरे घायल, जिसे एक निजी अस्पताल रेफर किया गया था, की बाद में वहां मौत हो गई.
