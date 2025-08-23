रूसी जासूस होने के आरोप, मस्क ने बताया था सांप... जानें कौन हैं भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर

Sergio Gor Profile: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए अपने नए राजदूत का ऐलान किया है, इसके लिए उन्होंने अपने करीबी सर्जियो गोर को चुना है. सर्जियो मौजूदा राजदूत एरिक गार्सेटी की जगह लेंगे. वो फिलहाल व्हाइट हाउस के डायरेक्टर ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल के पद पर तैनात थे. कुछ महीने पहले सर्जियो काफी विवादों में भी थे और एलन मस्क से उनकी तल्खी काफी बढ़ गई थी. आइए जानते हैं कि कौन हैं सर्जियो गोर और अमेरिका में उनका पूरा करियर कैसा रहा.

युवा अमेरिकी राजदूत का ऐसा रहा सफर

सर्जियो गोर की उम्र फिलहाल 39 साल है, यानी वो भारत में अमेरिका के सबसे युवा राजदूत होंगे. सर्जियो गोर का जन्म अज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ था. तब उनके पिता यहां सोवियत आर्मी के लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट डिजाइन करने का काम करते थे. साल 1999 में उनका पूरा परिवार अमेरिका शिफ्ट हो गया, इस वक्त सर्जियो की उम्र महज 12 साल थी. लॉस एंजेलिस से गोर की स्कूली पढ़ाई हुई और इसके बाद उन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया.

राजनीति में दिलचस्पी

सर्जियो गोर जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, तभी से उनकी राजनीति में दिलचस्पी शुरू हो गई. उन्होंने रिपब्लिकन पॉलिटिक्स ज्वाइन की और कई अमेरिकी सांसदों के साथ काम भी किया. इससे उन्हें एक पहचान भी मिली और बड़े प्रवक्ता के तौर पर लोग उन्हें जानने लगे. 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेनिंग शुरू की थी, तब वो उनके संपर्क में आए और कैंपेनिंग का बड़ा चेहरा बन गए. साल 2024 में ट्रंप की जीत के बाद उन्हें इसका तोहफा मिला और व्हाइट हाउस डायरेक्टर ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल के पद पर नियुक्त हुए.

सर्जियो गोर फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक हैं. इसीलिए अब उन्हें भारत के राजदूत के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है. साथ ही स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स की जिम्मेदारी भी उन्हें देने की तैयारी है. जिससे वो भारत के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत पूरे एशिया में रणनीतिक तौर पर काम कर सकते हैं.

विवादों से भी रहा है नाता

सर्जियो गोर का विवादों से भी नाता रहा है, उन पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लग चुके हैं. सबसे बड़ा आरोप रूस के लिए जासूसी का लगा, जिसे लेकर स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने उन्हें सांप कह दिया था. इसके अलावा उन पर अपने जन्म स्थान की झूठी जानकारी देने का आरोप भी लगा था. कुछ वक्त तक उन्होंने खुद को माल्टा में पैदा हुआ बताया था, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आई और पता लगा कि वो ताशकंद में पैदा हुए थे.

गोर ने ट्रंप को दिया धन्यवाद

सर्जियो गोर ने जिम्मेदारी मिलने पर ट्रंप को धन्यवाद भी कहा है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'डोनाल्ड ट्रंप का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे भारत में अगला अमेरिकी राजदूत और दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में नॉमिनेट कर अपना भरोसा जताया. मेरे लिए अमेरिकी लोगों की सेवा करने से ज्यादा गर्व की बात कुछ भी नहीं है! हमारे व्हाइट हाउस ने अमेरिका को फिर से महान बनाने में ऐतिहासिक नतीजे प्राप्त किए हैं! संयुक्त राज्य का प्रतिनिधित्व करना मेरे जीवन का सम्मान होगा!'