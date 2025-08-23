कुछ लोग एक दिन में 2 दिन का काम कैसे कर लेते हैं? एक्सपर्ट ने बताया क्या है हैक, आप भी कर सकते हैं ट्राई

Life Hacks: हम सभी चाहते हैं कि अपने बचे हुए कामों को जल्दी से जल्दी खत्म कर लें. इसके लिए हम थोड़ी देर मोटिवेटेड भी फील करते हैं और प्रोडक्टिव भी, लेकिन इस प्रोडक्टिविटी (Productivity) और मोटिवेशन को छूमंतर होने में ज्यादा देर नहीं लगती है. इससे होता यह है के एक दिन का काम भी व्यक्ति कई-कई दिनों में भी पूरा नहीं कर पाता है. अगर आप भी इसी तरह की दिक्कत से दोचार हो रहे हैं तो इमोशनल इंटैलिजेंस कोच शालिनी अग्रवाल का बताया हैक आपके काम आएगा. एक्सपर्ट ने बताया कि अलट्रेडियन रिदम (Ultradian Rhythm) की मदद से आप किस तरह एक ही दिन में 2 दिनों का काम भी खत्म कर सकते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं इस हैक के बारे में.

किस तरह बढ़ाएं प्रोडक्टिविटी

एक्सपर्ट ने बताया कि कम ही लोग ब्रेन के सीक्रेट टाइमर के बारे में जानते हैं. इसे अलट्रेडियन रिदम कहा जाता है. वैज्ञानिकों ने यह प्रूव किया है कि हमारे दिन के 24 घंटों में से 90 मिनट की विंडो होती है जिसमें हम आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और एक्स्ट्रा एनर्जेटिक महसूस करते हैं.

एक इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति यह जानने की कोशिश करेगा कि उसके ये 90 मिनट कौनसे हैं. एक्सर्ट का कहना है कि यह जानने के लिए आप अपने आपको एक हफ्ते के लिए ट्रैक कर सकते हैं. देखने की कोशिश करें कि कौनसा समय है जब आप आसानी से थक जाते हैं या कौनसा ऐसा समय है जिसमें आप सबसे ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं बिना किसी एफर्ट या कोशिश के.

इस तरह आप अपनी अलट्रेडियन रिदम को ढूंढ सकते हैं. जब आपको अपनी 90 मिनट की विंडो मिल जाए तो इस समयावधि में आप अपने एक दिन का नहीं बल्कि 2 दिनों का काम निपटा सकते हैं. आपको दिनभर किसी काम को लेकर बैठे रहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इस 90 मिनट विंडो में बिना थकान महसूस किए अपना काम कर सकेंगे.