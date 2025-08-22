ऑनलाइन पेमेंट फेल हुआ तो खुल गया राज, बीवी छोड़कर चली गई, टूट गई शादी, और फिर...

- चीन में एक शख्स ने दवा की दुकान से गर्भनिरोधक गोलियां लीं और ऑनलाइन पेमेंट कर दिया.
- पेमेंट फेल हुआ तो दुकानदार ने फोन कर दिया. फोन बीवी ने उठाया तो अवैध संबंधों का राज खुल गया.
- बीवी छोड़कर चली गई तो वह शख्स दुकानदार पर केस दर्ज कराने के लिए वकील के पास पहुंच गया.
आजकल की दुनिया में ऑनलाइन पेमेंट करना एक जरूरत बन चुकी है. लेकिन महज 200 रुपये का एक ऑनलाइन पेमेंट फेल होना एक शख्स की किस्मत पर कहर बनकर टूट पड़ा. उसका राज खुल गया. बीवी को पता चला तो वह उसे छोड़कर चली गई. उसकी शादी टूटने के कगार पर पहुंच गई. अब वह कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है.
क्या है पूरा मामला?
मामला चीन का है. यहां एक शख्स ग्वांगडोंग प्रांत के यांगजियांग में दवा की दुकान पर गर्भनिरोधक दवाएं खरीदने पहुंचा. उसने 15.8 युआन (करीब 200 रुपये) का मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट किया और दवाएं लेकर चला आया. लेकिन सिस्टम एरर की वजह से ऑनलाइन पेमेंट फेल हो गया. बस यहीं उस शख्स की तकदीर ने उसे धोखा दे दिया. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने इस पूरे मामले की खबर दी है.
दुकानदार के फोन से खुला राज
गर्भनिरोधक गोलियों का ऑनलाइन पेमेंट फेल होने की जानकारी जब दुकानदार को हुई तो उसने पता लगाया कि जिस अकाउंट से पेमेंट किया गया था, वह किस मोबाइल नंबर से जुड़ा था. दुकानदार ने फोन घुमा दिया. दूसरी तरफ से उस शख्स ने तो नहीं बल्कि उसकी बीवी ने फोन उठाया. दुकानदार गर्भनिरोधक दवा के पेमेंट का तकादा करते हुए बीवी से पूरी कहानी कह डाली.
बीवी यह सुनकर हैरान रह गई कि उसके पति ने गर्भनिरोधक दवाएं खरीदी थीं, जबकि उसे तो ऐसी कोई जरूरत नहीं थी. उस व्यक्ति के अवैध संबंध का राज खुल गया. बीवी उसे छोड़कर चली गई. शादी तोड़ने की धमकी दे डाली. पुलिस में शिकायत कर दी.
शख्स की मांग, दर्ज हो केस
एक फेल हुए ऑनलाइन पेमेंट से अफेयर का राज खुलने के बाद वह शख्स वकील के पास पहुंचा और दुकानदार पर कानूनी कार्रवाई को लेकर सलाह मांगी. उसका कहना था कि दुकानदार ने उसकी पर्सनल लाइफ में दखल दिया है. उसकी वजह से दो परिवार टूट गए हैं. उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.
वकील ने दी कानूनी सलाह
हेनान जेजिन लॉ फर्म के डायरेक्टर फू जियान ने मीडिया को बताया कि कानूनन वह शख्स दवा की दुकान पर कार्यवाही तो कर सकता है, लेकिन इसे साबित करना थोड़ा मुश्किल होगा. उसकी शादी टूटने की असल वजह उसका अपनी पत्नी को धोखा देना है. उसे अपनी हरकतों की जिम्मेदारी तो लेनी ही होगी.
वकील ने आगे कहा कि वैसे फार्मेसी को भी कठघरे में खड़ा किया जा सकता है क्योंकि उसने व्यक्ति की प्राइवेसी भंग की है. लेकिन पीड़ित को साबित करना होगा कि दुकानदार के फोन से ही उसकी शादी टूटी है. पहली नजर में दुकानदार का इरादा उसकी पर्सनल जानकारी देने का नहीं लगता, वह तो अपना पेमेंट मांग रहा था. ऐसे में उसके खिलाफ केस करने के लिए ठोस सबूत पेश करने होंगे. वैसे भी शादीशुदा होते हुए अवैध संबंध रखकर वह भी तो कानून तोड़ रहा था.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं