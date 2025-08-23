Home Remedy For Bright And Glowing Skin: साफ और चमकदार स्किन किसी की भी ब्यूटी में चार चांद लगा देती है. हालांकि आजकल की लाइफस्टाइल और बढ़ते पौल्यूशन के कारण स्किन का टैन होना आम समस्या है. हर दिन बाहर जाने और घंटों सफर करने के कारण अक्सर स्किन से जुड़ी परेशानियां होने लगती है और स्किन डल और रूखी बेजान नजर आने लगती है. इसके अलावा टैनिंग (Tanning Hatane Ke Liye Kya Kare) की भी परेशानी होने लगती है. वैसे तो पार्लर में स्किन के लिए कई तरह के ट्रीटमेंट हैं पर इससे फायदा और नुकसान दोनों ही हो सकता है. पहले तो ये ट्रीटमेंट काफी महंगे होते हैं और दूसरा इनका असर भी टेम्परेरी ही होता है. ऐसे में कुछ होम रेमेडी काफी असरदार साबित हो सकते हैं. हाल ही में इंस्टाग्राम पर dk_singh_797 अकाउंट के पोस्ट में ऐसे ही असरदार होम रेमेडी के बारे में बताया गया है. घर में मिलने वाली कुछ आम चीजों से तैयार यह नुस्खा तीन दिन में स्किन की टैनिंग हटाकर उसे फिर से ब्राइट और ग्लोइंग (Bright Aur Glowing Skin Ke Liye Kya Kare) बना देगी और इसमें खर्च भी बिलकुल नहीं होगा. आइए जानते हैं स्किन को बस तीन दिन में ब्राइट और ग्लोइंग बनाने वाला यह शानदार नुस्खा (Skin Ke Liye Home Remedy Kaise Banaye) और क्यों है यह इतना कारगर.

तीन दिन में ब्राइट और ग्लोइंग स्किन पाने का नुस्खा (Home Remedy for bright and glowing skin in just 3 days)

पार्लर के महंगे ट्रीटमेंट की जगह घर में कुछ आम सी चीजों से तैयार यह होम रेमेडी आपको स्किन टैनिंग से छुटकारा दिला सकती है.

सामग्री

हल्दी पाउडर

कॉफी पाउडर

शहद

कच्चा दूध

तरीका

हल्दी पाउडर को तवे पर ड्राई रोस्ट करें. हल्दी को तब तक रोस्ट करें जब तक यह कॉफी पाउडर की तरह नजर न आने लगे. अब एक कटोरी में हल्दी पाउडर को ठंडा होने दें. ठंडा हो जाने पर हल्दी पाउडर में बराबर मात्रा में कॉफी पाउडर मिलाएं. इसके बाद एक चम्मच शहद डालें और अंत में कच्चा दूध मिलाएं. कच्चे दूध की मदद से पाउडर मिक्स को पेस्ट बना लें. यह एक असरदार टैन रिमूवल है.

ऐसे करें यूज

टैन रिमूवल पेस्ट को यूज करने से पहले फेस, नेक और हाथ पैरों को पानी से साफ कर लें. अब टैन रिमूवल पेस्ट अप्लाई करें पेस्ट को 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें. इसके बाद हल्के हाथों से रगड़ते हुए पेस्ट को छुड़ाएं. इस पेस्ट के साथ स्किन की टैनिंग भी डेड स्किन भी साफ हो जाएगी. इस पेस्ट को तीन दिन तक लगातार यूज करें.

क्यों है फायदेमंद

इस टैन रिमूवल में हल्दी, कॉफी, शहद और कच्चा दूध मिलाया गया है और ये सभी चीजें स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है. ये डेड स्किन की परत को असरदार तरीके से साफ करने का काम करती है. इन चीजों से स्किन के दाग धब्बों को भी कम करने में मदद मिलती है. यहीं कारण है कि इस असरदार टैन रिमूवल को तीन दिन दिन लगातार यूज करने से स्किन एकदम साफ होकर ब्राइट और ग्लोइंग नजर आने लगती है.