डॉक्टर ने बताए 8 बेहतरीन स्नैक्स, जो चिप्स जैसा ही देते हैं मजा लेकिन सेहत को नहीं पहुंचाते नुकसान

Healthy Snacks: एम्स, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालयों से प्रशिक्षित गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी अक्सर सोशल मीडिया पर सेहत से जुड़ी कई वीडियो शेयर करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो शेयर की है. जिसमें उन्होंने 8 ऐसे हेल्दी स्नैक्स के बारे में बताया है जिन्हें चिप्स के विकल्प के रूप आप खा सकते हैं. ये स्नैक्स आपको स्वाद देने के साथ-साथ सेहतमंद भी बनाएंगे. तो आइए जानते हैं इन स्नैक्स के बारे में-

भुने हुए चने

चने को अगर भूनकर खाया जाए तो ये चिप्स जैसा ही स्वाद देते हैं. ये खाने में कुरकुरे होते हैं और प्रोटीन से भरपूर भी होते हैं. भूने चने खाने से फाइबर की कमी नहीं होती है और इन्हें खाने से पेट भरा हुआ भी रखता है.

एयर-पॉप्ड पॉपकॉर्न

डॉ. सेठी के अनुसार पॉपकॉर्न खाना भी सेहत के लिए फायदेमंद होता है. एयर-पॉप्ड पॉपकॉर्न फाइबर से भरपूर होते हैं. बस इस बात का ध्यान रखें की इन्हें बाते समय अधिक नमक और मक्खन का इस्तेमाल न करें और पैक्ड पॉपकॉर्न तो भूलकर भी न खाएं

मेवे

आलू की चिप्स की जगह बादाम, अखरोट और काजू जैसे मेवे डाइट में शामिल करना समझदारी हैं. ये हेल्दी फैट वसा और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. हृदय, यकृत और मस्तिष्क को स्वस्थ बनाएं रखते हैं.

बेरीज़ ग्रीक योगर्ट

बेरीज़ ग्रीक योगर्ट प्रोटीन, प्रोबायोटिक्स और पॉलीफेनॉल्स से भरपूर होता है. ये आंत और लिवर के लाभकारी माना जाता है. इसे सुबह नाश्ते में खाया जा सकता है.

सीड्स

आलू के चिप्स की बजाय, कद्दू, सूरजमुखी, चिया या अलसी के बीज खाया करें. ये फाइबर, स्वस्थ वसा और ओमेगा-3 से भरपूर होते हैं. शरीर को ऊर्जा देना का काम करते हैं.

ऊपर बताई गई चीजों के अलावा आप हम्मस के साथ वेजी स्टिक, डार्क चॉकलेट और एडामे को भी चिप्स की जगह खा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)