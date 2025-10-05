सुबह उठते ही घूमने लग जाता है सिर, जानें क्या हो सकते हैं चक्कर आने के कारण

Subha Subha Chakkar Kyu Aate Hai: कई लोगों को सुबह उठते ही या नीचे से बैठकर उठने पर चक्कर आने लग जाते हैं. ये समस्या अगर आपको भी होती है, तो इसे नजरअंदाज न करें. कई बार चक्कर शरीर के अंदर चल रही गड़बड़ी का संकेत भी हो सकते हैं. आमतौर पर किन वजहों से चक्कर आते हैं, उनके बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है. तो आइए जानते हैं चक्कर आने के कारणों ते बारे में.

चक्कर आने के कारण

ब्लड प्रेशर

कुछ मामलों में ब्लड प्रेशर कम होने के कारण चक्कर आने लग जाते हैं. जब आप तेजी से उठते हैं, तो ब्लड प्रेशर कई बार अचानक गिर जाता है. जिससे दिमाग तक पर्याप्त रक्त नहीं पहुंचता और चक्कर आ जाता है.

डिहाइड्रेशन

जो लोग कम पानी पीते हैं, उन्हें भी सुबह उठते ही अचानक से चक्कर आने लग जाते हैं. इसके अलावा एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी भी चक्कर आने का कारण बनती हैं.

कान की समस्या

सुबह उठते ही चक्कर आने का एक कारण कान की समस्या भी हो सकता है. कई बार कान के अंदरूनी हिस्से में समस्या होने पर चक्कर आने लग जाते हैं. नीचे से बैठकर ऊपर उठने पर सिर घूमने लग जाता है.

न्यूरोलॉजिकल समस्याएं

कई बार कुछ न्यूरोलॉजिकल से जुड़ी समस्या के कारण भी सुबह उठते ही या नीचे से बैठकर ऊपर उठने पर चक्कर आने लग जाते हैं.

सर्वाइकल

सर्वाइकल गर्दन की हड्डियों से जुड़ा हुआ रोग होता है. सर्वाइकल होने पर सुबह उठते ही या नीचे से बैठकर ऊपर उठने पर चक्कर आने लग जाते हैं. मेडिकल भाषा में इसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं. यह सिर्फ गर्दन का दर्द नहीं होता, बल्कि धीरे-धीरे कंधे, सिर और हाथों तक असर करता है. कई लोगों को चक्कर आना, कानों में आवाज सुनाई देना या आंखों के पीछे दर्द तक होने लगता है.

अगर आपको अक्सर चक्कर आते हैं, तो डॉक्टर से परामर्श लेना उचित होगा. डॉक्टर जांच करके चक्कर आने का सही कारण बता देगा. इसके अलावा खाने-पीने का ध्यान रखें. हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, दूध-दही, तिल और कैल्शियम व विटामिन-डी से भरपूर चीजें आहार में शामिल करनी चाहिए.

