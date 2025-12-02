क्या हम रोजाना उबला हुआ अजवाइन का पानी पी सकते हैं? अजवाइन कौन-कौन सी बीमारी में काम आती है?

Benefits Of Ajwain Water: हर किचन में पाई जाने वाली अजवाइन जिसका ज्यादा उपयोग सब्जी में किया जाता है उसका पानी भी किसी वरदान से कम नहीं है. अजवाइन का पानी पेट की समस्या हो, वजन कम करना हो या शरीर में सूजन को कम करना हो, इन सभी समस्याओं में मदद कर सकता है. इसे बनाना भी बेहद आसान है. बस एक गिलास पानी में एक चम्मच अजवाइन उबालकर छान लें और हल्का गुनगुना रहते हुए पी लें. सुबह खाली पेट इसे पीने से शरीर को कई फायदे हो सकते हैं. यहां जानें अजवाइन का पानी पीने के क्या फायदे हैं?

अजवाइन पानी के फायदे?

पेट: अजवाइन का पानी पेट से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने में भी बेहद उपयोगी माना जाता है. इसमें पाया जाने वाला थाइमोल पाचक रसों को सक्रिय करता है, जिससे गैस, अपच, पेट भारी लगना और एसिडिटी से आराम मिल सकता है. पेट को ठीक रखने के लिए यह पानी फायदेमंद है.

वजन: अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो अजवाइन का पानी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है. यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और बार-बार भूख लगने की आदत को कम करता है. जिससे फैट बर्निंग प्रोसेस तेज होता है और वजन धीरे-धीरे कम हो सकता है.

इम्यूनिटी: अजवाइन में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाते हैं. अगर आप बार-बार बीमार पड़ते हैं या मौसम बदलते ही सर्दी-जुकाम और गले के दर्द का शिकार हो जाते हैं तो यह पानी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है.

सूजन: अजवाइन का पानी प्राकृतिक रूप से एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है. ऐसे में जोड़ों का दर्द, शरीर में सूजन या भारीपन महसूस होने पर इसका नियमित सेवन आराम दे सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)