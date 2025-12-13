विज्ञापन

बालों को सर्दियों में होने वाले पॉल्यूशन से बचाने के लिए घर पर ही बना लें ये 3 तेल, महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स को कर देंगे फेल

3 Homemade Hair Oils: आज हम आपको घर पर ही 3 तरह के तेल बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं जो प्रदूषण में आपके बालों को हेल्दी बनाए रखेंगे. साथ ही इनके रिजल्ट महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स को भी फेल कर देंगे.

पॉल्यूशन में बालों की केयर कैसे करें?
3 Homemade Hair Oils: सर्दियां शुरू होते ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ना शुरू हो जाता है. कई बार तो हवा का AQI लेवल इतना खराब हो जाता है कि लोग सही से सांस भी नहीं ले पाते हैं. इसके अलावा प्रदूषित हवा का बुरा प्रभाव हमारी बॉडी पर भी पड़ता है. बालों की बात करें तो पॉल्यूशन के कारण हेयरफॉल, बालों का टूटना-सफेद होना शुरू हो जाता है. इससे बचने के लिए कई लोग बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन केमिकल युक्त होने के कारण इनका साइड इफेक्ट भी दिखना शुरू हो जाता है. इसी के चलते आज हम आपको घर पर ही 3 तरह के तेल बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं जो प्रदूषण में आपके बालों को हेल्दी बनाए रखेंगे. साथ ही इनके रिजल्ट महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स को भी फेल कर देंगे.

1. करी पत्ता और नारियल तेल

करी पत्ते लगभग हर भारतीय रसोई में इस्तेमाल हैं और ये न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि बालों के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं. विटामिन से भरपूर करी पत्ते बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और समय से पहले सफेद होने से बचाते हैं. इसके लिए एक मुट्ठी करी पत्ते लें, उन्हें अच्छी तरह सुखाकर पाउडर बना लें. अब 250 mL नारियल तेल को गर्म करें और उसमें यह पाउडर डाल दें. इसे धीमी आंच पर कुछ देर पकाएं, फिर ठंडा होने पर छान लें. इस तेल को लगाने से बालों की ग्रोथ बढ़ेगी, जड़ें मजबूत होंगी और समय से पहले सफेद होने की समस्या कम होगी.

2. आर्गन ऑयल और कैस्टर ऑयल

अगर आपके बाल ड्राई और फ्रिजी हैं, तो आर्गन ऑयल और कैस्टर ऑयल का कॉम्बिनेशन आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यह बालों को चमकदार बनाता है, टूटे बालों को रिपेयर करता है और स्कैल्प को मजबूत करता है. कैस्टर ऑयल बालों की ग्रोथ बढ़ाता है, जिससे बालों में नैचुरल शाइन आती है. इसके लिए आपको 4 बड़े चम्मच आर्गन ऑयल, 2 बड़े चम्मच कैस्टर ऑयल, 2 बड़े चम्मच जोजोबा ऑयल और 5 बूंद रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की जरूरत होगी. अब इन सभी तेलों को अच्छी तरह मिलाकर एक बोतल में स्टोर कर लें. हफ्ते में दो बार इसे बालों में लगाएं और फर्क खुद देखें. पॉल्यूशन में आपके बालों को बचाने के लिए ये तेल काफी मददगार रहेगा.

3. नीम और नारियल का तेल

अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है, तो नीम और नारियल तेल का यह मिश्रण आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है. नीम में एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो डैंड्रफ और खुजली को कम करते हैं. वहीं नारियल तेल बालों को पोषण और गहराई से नमी देता है. इसके लिए एक मुट्ठी नीम की पत्तियां लें और उन्हें 100 मिली नारियल तेल में डालकर उबालें. इसमें 5 बूंद टी ट्री एसेंशियल ऑयल भी मिला सकते हैं. अब तेल को तब तक गर्म करें जब तक इसका रंग हल्का हरा न हो जाए. फिर इसे ठंडा होने दें और छानकर स्टोर कर लें. यह तेल डैंड्रफ को खत्म करने और बालों को स्वस्थ बनाने में मदद करेगा.

