शैंपू में मिला लें बस ये 4 चीजें, लंबे-शाइनी हो जाएंगे बाल, आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलीं 15 दिनों में दिख जाएगा असर

आयुर्वेदिक डॉक्टर शोभना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर एक घरेलू नुस्खा बताया है जिन्हें अपनाकर बाल स्वस्थ होंगे और उनका कहना है कि केवल 15 दिन में ही असर दिखना शुरू हो जाएगा.

बालों को लंबा और शाइनी कैसे बनाएं?
Haircare Home Remedy: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस, तनाव और प्रदूषण के कारण बालों की समस्या बढ़ती जा रही है. कई लोगों के बाल कम उम्र में सफेद होना शुरू हो गए हैं तो कुछ लोगों का हेयरफॉल रुकने का नाम नहीं ले रहा है. इसके अलावा सर्दियों के मौसम में डैंड्रफ की समस्या भी काफी ज्यादा परेशान करती है. इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए कई लोग बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन केमिकल युक्त होने के कारण साइड इफेक्ट का डर भी बना रहता है. ऐसे में सबसे ज्यादा असरदार घरेलू नुस्खे ही साबित होते हैं. इसी के चलते आयुर्वेदिक डॉक्टर शोभना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर एक घरेलू नुस्खा बताया है जिन्हें अपनाकर बाल स्वस्थ होंगे और उनका कहना है कि केवल 15 दिन में ही असर दिखना शुरू हो जाएगा.

घरेलू नुस्खे के लिए जरूरी सामग्री

  • थोड़ा सा शैंपू
  • 2 चम्मच एलोवेरा जेल
  • 1 चम्मच ग्लीसरीन
  • 2 विटामिन ई कैप्सूल
  • 2 रुपये वाला कॉफी का पैकेट
कैसे बनाएं देसी नुस्खा?

आयुर्वेदिक डॉक्टर शोभना बताती हैं कि इस नुस्खे को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप एक कटोरी या गिलास में थोड़े से शैंपू के साथ 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच ग्लीसरीन, 2 विटामिन ई कैप्सूल और 2 रुपये वाला कॉफी का पैकेट डालें. अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स करें और एक घोल तैयार कर लें. अब आपका देसी नुस्खा तैयार है.

कैसे करें इस्तेमाल?

इस देसी नुस्खे का इस्तेमाल आपको हेयरवॉश के वक्त करना है. जब भी आप नहाते वक्त बालों को धोएं तो शैंपू की जगह ये देसी नुस्खा अपनाएं. डॉक्टर शोभना बताती हैं कि इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करने से मात्रा 15 दिन में ही बालों में अंतर नजर आने लगेगा. इससे बाल लंबे होंगे और खोई हुई शाइन भी लौट जाएगी.

क्यों है फायदेमंद?
  • एलोवेरा जेल बालों की फ्रीजीनेस दूर करने में काफी ज्यादा मदद करता है.
  • ग्लीसरीन से बालों में लंबे समय तक नमी बनी रहती है और ड्राईनेस से छुटकारा मिलता है.
  • विटामिन ई बालों को हेल्दी और स्वस्थ बनाने में काफी ज्यादा मददगार साबित होता है.
  • कॉफी पाउडर स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है जिससे बालों की जड़ मजबूत होती है और लंबाई बढ़ती है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

