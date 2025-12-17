Minoxidil के इस्तेमाल से कितने दिनों में बाल आने लगते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट से जानें मिनोक्सिडिल कैसे लगाएं

How long does minoxidil take to grow hair: आज के समय में कम उम्र में बाल झड़ना एक आम समस्या बन गई है. तनाव, खराब लाइफस्टाइल, नींद की कमी और गलत खानपान इसका बड़ा कारण हैं. वहीं, बालों की रीग्रोथ के लिए लोग अब मिनोक्सिडिल (Minoxidil) का इस्तेमाल भी करने लगे हैं. मिनोक्सिडिल एक खास तरह की दवा है, जो ब्लड वेसल्स को खोलकर हेयर फॉलिकल्स में ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है, जिससे बालों के रोम को मजबूती मिलती है और हेयर ग्रोथ में बढ़ावा होता है. लेकिन इसे लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल होते हैं. जैसे- कितने दिनों तक इस्तेमाल करने पर बालों की ग्रोथ होने लगती है? आपको कैसे पता चलेगा कि मिनोक्सिडिल काम कर रहा है? या इसे बालों पर इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? यहां हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर NDTV संग हुई खास बातचीत के दौरान कैलाश हॉस्पिटल, जेवर, खुर्जा के डर्मेटोलॉजिस्ट तरुण गुप्ता ने बताया, Minoxidil कोई जादुई दवा नहीं है जो कुछ ही दिनों में असर दिखा दे. बालों के रोम (Hair Follicles) को दोबारा सक्रिय होने में समय लगता है. हालांकि, आमतौर पर मिनोक्सिडिल के इस्तेमाल से 3 से 6 महीने के बाद नए बाल उगते हुए दिखाई देने लगते हैं.

डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, शुरुआत के 2 से 4 हफ्तों में बालों का ज्यादा झड़ना (Shedding) महसूस हो सकता है. यह इस बात का संकेत है कि पुराने और कमजोर बाल गिर रहे हैं और उनकी जगह नए, मजबूत बाल आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर कहते हैं, अगर मिनोक्सिडिल सही तरीके से न लगाया जाए, तो इसका पूरा फायदा नहीं मिलता है. ऐसे में कुछ खास बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. जैसे-

मिनोक्सिडिल लगाने से पहले स्कैल्प पूरी तरह सूखी होनी चाहिए.

दवा को बालों पर नहीं, बल्कि सीधे सिर की त्वचा (Scalp) पर लगाएं.

स्प्रे या ड्रॉपर की मदद से प्रभावित जगह पर दवा लगाएं.

उंगलियों से बहुत हल्की मसाज करें ताकि दवा त्वचा में समा जाए.

लगाने के बाद हाथों को साबुन से अच्छे से धो लें.

डॉक्टर तरुण गुप्ता बताते हैं कि मिनोक्सिडिल की सफलता का सबसे बड़ा राज नियमितता ही है. इसे रोजाना दिन में दो बार- सुबह और रात लगाना सबसे असरदार माना जाता है. अगर बीच-बीच में दवा छोड़ दी जाए, तो बाल उगने की प्रक्रिया रुक सकती है. वहीं, अगर मिनोक्सिडिल को पूरी तरह बंद कर दिया जाए, तो जो नए बाल आए हैं, वे भी कुछ महीनों में झड़ सकते हैं.

डर्मेटोलॉजिस्ट आगे कहते हैं, मिनोक्सिडिल नए बाल उगाने में फायदेमंद होता है. लेकिन इसे शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है. 2%, 5% या 10% में से कौन-सी मात्रा आपके लिए सही है, यह आपकी स्कैल्प और बालों की स्थिति देखकर डर्मेटोलॉजिस्ट ही तय कर सकता है. ऐसे में जल्दबाजी न करें और विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

